Россияне оккупировали Янтарное и продвинулись возле 5 населенных пунктов, – Deep State

Россияне продолжают давить на позиции украинских военных в Донецкой области. К сожалению, враг имеет успех возле ряда населенных пунктов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики показали обновленную карту фронта.

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Какие произошли изменения на фронте

Согласно данным аналитиков, российские войска имели успех в Донецкой области. Им удалось оккупировать населенный пункт Янтарное. Кроме того, у врага есть продвижение вблизи 5 населенных пунктов.

Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яру, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яру,

– говорится в сообщении.

Россияне захватили Янтарное: смотрите на карте

Оккупанты имели успех вблизи Ясенового: смотрите на карте

У россиян есть продвижение неподалеку Успеновки: смотрите на карте

Зафиксировано продвижение врага в Часовом Яру: смотрите на карте

Россияне имели успех возле Новоелизаветовки: смотрите на карте

Какова ситуация возле Янтарного: смотрите на карте

К слову, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска пытаются окружить Покровск. Их цель – перерезать логистическое сообщение города.