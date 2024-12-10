Враг штурмует Покровск и атакует вблизи Купянска: карта боевых действий 10 декабря

Российская армия продолжает штурмовать украинские позиции на разных направлениях. Самые ожесточенные бои идут вблизи Покровска, Купянска и Курахово, где противник пытается прорвать оборону ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник провел 6 наступательных действий в районах Глубокого и Волчанска.



На Купянском направлении зафиксировано 7 боевых столкновений, в частности в районах Лозовой и Загрызово.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак. Захватчики сосредотачивали свои усилия возле Грековки, Зеленого Гая, Надии, Макеевки, Торского и Ямполовки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины остановили 2 попытки продвижения врага возле Часового Яра и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении противник совершил 8 попыток прорыва в районах Торецка, Щербиновки и Нелеповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 51 атаку, основная активность противника наблюдалась вблизи Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении за сутки враг 40 раз пытался прорвать оборону у Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово.

Какова ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте

На Времевском направлении ВСУ остановили 27 атак в районах Константинополя, Новоселки, Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного.

Российские атаки на Времевском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении противник совершил 7 попыток захвата позиций наших войск, которые закончились неудачей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведку и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Курском направлении украинские бойцы ведут операции, отражено 11 штурмов российских оккупантов.