Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ под Купянском: карта боевых действий за 12 марта

Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается одной из самых сложных. Враг не оставляет попыток захватить эти области.

Основные боевые действия продолжаются вокруг Бахмута, который Россия уже несколько месяцев пытается захватить. Как сейчас выглядит карта боевых действий анализировал 24 Канал.

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Силы обороны отразили 92 атаки

С утра 12 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что основной целью противника остаются попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском,

Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили 92 атаки противника на указанных направлениях.

Карта боевых действий в Украине

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

Также, в течение предыдущих суток, оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения

В частности, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки в Луганской области, а также Дибровы, Раздолевки, Спорного и Ягодного Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Зализнянское, Дубово-Василевку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василевку, Александро-Шультино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. В общем, от обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Безуспешно.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

Карта боев на Авдеевском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим производил интенсивные обстрелы, в результате чего пострадали почти 40 населенных пунктов.

Силы обороны отработали по захватчикам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако без явного формирования наступательных группировок.В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.