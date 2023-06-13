Враг двигается на Марьинку, однако ВСУ отбивают все атаки: карта боевых действий 13 июня
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Оккупанты чувствуя свое бессилие на фронте, продолжают терроризировать гражданское население Украины. В ночь на 13 июня враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555. К сожалению, есть попадания и жертвы.
Об актуальной ситуации на фронтах на утро 13 июня доложили в Генштабе ВСУ.
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Ракетный обстрел Украины
Известно, что оккупанты применили:
- 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной;
- 4 "Шахеда", 1 – уничтожен нашими защитниками.
К сожалению, есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры Кривого Рога. Погибли не менее трех человек, Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии.
Какая ситуация на фронтах
Противник пытается оккупировать Луганскую и Донецкую области, продолжаются тяжелые бои с 26 боевыми столкновениями на этом участке фронта.
СеверНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок противника нет.На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
ВостокНа Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области.На Лиманском направлении
ЮгНа Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе Запорожской области. Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников по поводу невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.
Добавим, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.