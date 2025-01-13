17 атак на Курщине, 58 на Покровском направлении: карта фронта от Генштаба на 13 января

В Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте на утро 13 января. Оккупанты нанесли 42 авиаудара, один ракетный и совершили более 6 тысяч обстрелов. Было зафиксировано 140 боевых столкновений.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. За прошедшие сутки россияне потеряли более 1500 своих людей.

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Какая ситуация на фронте 13 января

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления врага, 5 средств противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, 6 артиллерийских средств и еще три другие важные цели оккупантов. Какие именно – не детализировали.

На Харьковском направлении россияне четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Купянском направлении было 8 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Петропавловки и Песчаного.

Бои на Харьковщине

На Лиманском направлении россияне атаковали 12 раз. Они пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении 15 боестолкновений в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении было 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

Ситуация в Торецке

На Покровском направлении украинские бойцы остановили 58 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.

ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении

На Новопавловском направлении враг 9 раз атаковал позиции ВСУ. Это произошло вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Временка и Ровнополь. Активно работала вражеская авиация.

Фронт в районе Великой Новоселки

На Курском направлении Силы обороны отбили 17 атак. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела и нанес 14 авиационных ударов, применив 16 УАБов.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил. На Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.