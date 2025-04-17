17 апреля, 01:40
Оккупанты продвинулись на 3 направлениях в Донецкой области: обзор карт фронта от ISW
Основні тези
- Российские силы продвинулись на Торецком, Покровском направлениях и в районе Великой Новоселки в Донецкой области.
- На других направлениях, включая Лиманское, Северское и Херсонское, подтвержденного продвижения не было.
- Геолокационные кадры подтверждают незначительные продвижения российских войск на некоторых направлениях.
Российские захватчики продолжают наступать по всей линии фронта и иногда вытеснять наших защитников с позиций. Оккупантам удалось продвинуться на 3 направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
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Как оценивает ситуацию на фронте ISW
- Российские войска 16 апреля продолжали пытаться вытеснить украинские силы с их ограниченных позиций, оставшихся в Курской области, но этого не удалось сделать. Оккупанты не продвинулись.
- На северо-западе Белгородской области продолжались бои, но российские войска не имели подтвержденного продвижения.
- 16 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Сумском направлении, но подтвержденного продвижения не сделали.
- Россияне за предыдущие сутки не проводили наступательных действий на севере Харьковской области.
- Захватчики продолжали наступление на Купянском направлении, но не имели продвижения.
- 16 апреля российские войска продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но подтвержденного продвижения не осуществили.
Ситуация на фронте 17 апреля / Карты ISW
- Россияне продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не имели подтвержденных успехов. Такая же ситуация на Северском направлении.
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что захватчики недавно продвинулись вдоль трассы H-20 Донецк – Константиновка к западу от Александрополя (к юго-западу от Торецка и к востоку от Покровска).
- Оккупанты продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что российские силы недавно незначительно продвинулись в юго-восточную Лисовку (на юго-восток от Покровска).
- 16 апреля российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении, но подтвержденного продвижения не имели. То же самое на Кураховском направлении.
- Российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что российские силы недавно продвинулись на восток от Днепроэнергии (к северу от Великой Новоселки) и в северо-восточном Веселом (к северо-западу от Великой Новоселки).
- Российские солдаты продолжали операции на западе Запорожской области, но не предпринимали подтвержденных наступлений.
- Оккупанты 16 апреля вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвигались.
Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что российские захватчики продвинулись за последние сутки на фронте на Торецком и Покровском направлениях, а также в районе Большой Новоселки в Донецкой области.