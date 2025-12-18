Украина и Россия продвинулись на нескольких направлениях одновременно: обзор фронта от ISW

Аналитики оценили ситуацию и изменения на фронте в Украине. За 16 и 17 декабря украинские защитники и российские войска продвинулись на Харьковщине и Донетчине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

По данным аналитиков, российские войска наступали на севере Сумщины 17 декабря. Продвижений они там не достигли. Атаки также зафиксировали на границе Сумской и Курской областей.

На Харьковской области противник безуспешно атаковал на севере области и в районе Великого Бурлука. Бои продолжались вблизи Волчанска, Прилипки, Волчанских Хуторов, Мелового, Хатнего, Одрадного и в направлениях Обуховки и Колодязного. Изменений линии фронта не зафиксировано.

На Купянском направлении, по данным ISW, есть продвижение обеих сторон. Геолокационные кадры свидетельствуют об успехах украинских военных в центре Купянска. Бои шли вблизи самого города, Голубовки, Куриловки и Купянска-Узлового.

Россияне атаковали на Боровском и Славянско-Лиманском направлениях. Успеха они там не достигли. В частности, бои продолжались вблизи Лимана, Новоселовки, Торского, Заречного и Серебрянки.

На Северском направлении российские войска, по данным аналитиков, смогли продвинуться на юго-запад от Ямполя. Бои продолжались вблизи самого Северска и окружающих населенных пунктов.

Также Россия атаковала возле Константиновки, Дружковки и Доброполья. Как сообщили в Институте, изменений на этих направлениях не произошло.

Бои продолжались и на Покровском направлении. Там украинские защитники продвинулись вблизи Ровно, а российские войска – севернее Покровска и в районе Новоподгородного. Атаковал враг у Гришиного, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, в пределах Мирнограда и населенных пунктах рядом.

На Новопавловском направлении россияне атаковали у самой Новопавловки, Дачного и Филиала, но успехов не достигли.

Изменения на фронте по состоянию на 17 декабря / Карты ISW

На Александровском и Гуляйпольском направлениях также наступал враг, но безрезультатно. В то же время вблизи Степногорска и на западе Ореховского направления зафиксировали продвижение россиян.

На Херсонском направлении боев не зафиксировано, сообщили аналитики.

Как изменилась ситуация по состоянию на 17 декабря / Карты ISW

