Украина и Россия продвинулись на нескольких направлениях одновременно: обзор фронта от ISW
- Российские войска наступали на севере Сумщины, но без успеха; атаки также зафиксированы на других направлениях
- На Купянском направлении наблюдается продвижение обеих сторон, в частности украинские военные достигли успехов в центре Купянска.
Аналитики оценили ситуацию и изменения на фронте в Украине. За 16 и 17 декабря украинские защитники и российские войска продвинулись на Харьковщине и Донетчине.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Какова ситуация на фронте?
По данным аналитиков, российские войска наступали на севере Сумщины 17 декабря. Продвижений они там не достигли. Атаки также зафиксировали на границе Сумской и Курской областей.
На Харьковской области противник безуспешно атаковал на севере области и в районе Великого Бурлука. Бои продолжались вблизи Волчанска, Прилипки, Волчанских Хуторов, Мелового, Хатнего, Одрадного и в направлениях Обуховки и Колодязного. Изменений линии фронта не зафиксировано.
На Купянском направлении, по данным ISW, есть продвижение обеих сторон. Геолокационные кадры свидетельствуют об успехах украинских военных в центре Купянска. Бои шли вблизи самого города, Голубовки, Куриловки и Купянска-Узлового.
Россияне атаковали на Боровском и Славянско-Лиманском направлениях. Успеха они там не достигли. В частности, бои продолжались вблизи Лимана, Новоселовки, Торского, Заречного и Серебрянки.
На Северском направлении российские войска, по данным аналитиков, смогли продвинуться на юго-запад от Ямполя. Бои продолжались вблизи самого Северска и окружающих населенных пунктов.
Также Россия атаковала возле Константиновки, Дружковки и Доброполья. Как сообщили в Институте, изменений на этих направлениях не произошло.
Бои продолжались и на Покровском направлении. Там украинские защитники продвинулись вблизи Ровно, а российские войска – севернее Покровска и в районе Новоподгородного. Атаковал враг у Гришиного, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, в пределах Мирнограда и населенных пунктах рядом.
На Новопавловском направлении россияне атаковали у самой Новопавловки, Дачного и Филиала, но успехов не достигли.
Изменения на фронте по состоянию на 17 декабря / Карты ISW
На Александровском и Гуляйпольском направлениях также наступал враг, но безрезультатно. В то же время вблизи Степногорска и на западе Ореховского направления зафиксировали продвижение россиян.
На Херсонском направлении боев не зафиксировано, сообщили аналитики.
Как изменилась ситуация по состоянию на 17 декабря / Карты ISW
Последние новости с фронта
На Покровском направлении россияне умышленно травмируют себя из-за приказов командования. Оно же бросает их в штурмы без надлежащей подготовки.
Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил, что Силы обороны Украины восстановили контроль над 90% Купянска и частью Покровска.
Ситуация на Покровском направлении становится все более тяжелой. Как рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко 24 Каналу, ситуация доходит до уровня критической. Бои пока добрались до Гришино.