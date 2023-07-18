Враг давит в сторону Купянска, ВСУ отбили атаки на Бахмутском направлении: карта боевых действий

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Украину. Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Только за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений. Какая ситуация на поле боя, как Вооруженные Силы Украины противостоят врагу читайте в тексте 24 Канала.

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Что происходит на Донбассе

Нанаправлении – ВСУ держат оборону, враг вел бесполезное наступление западнее Лимана Первого на Харьковщине и нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.Аналитики Deep State написали, что россияне преуспевают к югу от Масютовки и продолжают давление в сторону Купянска. Нанаправлении – Россия тщетно наступала в районе западнее Дибровы и восточнее Веселой Луганской области. Россияне с авиации ударили в районах Белогоровки Луганской области, Тернов и Спорного – Донецкой. Под атакой артиллерии оказались населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области. Нанаправлении – ВСУ успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области, несмотря на плотный огонь авиации и артиллерии противника. Россия с авиации ударила по районам Богдановки и Александро-Шультиного. От российской артиллерии пострадали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Плещеевка, Александро-Шультино, Северное и Екатериновка Донецкой области.

Какая ситуация в районе Бахмута: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге на других участках фронта

Нанаправлении – ВСУ под вражеским огнем авиации отразили все атаки противника в районе Авдеевки. В то же время оккупанты из артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности –Новоандреевку, Новобахмутовку, Керамик, Авдеевку, Невельское и Карловку Донецкой области. Нанаправлении – ВСУ успешно продолжают сдерживать наступление россиян в районах Марьинки и возле Красногоровки. Противник совершил обстрел более 10 населенных пунктов. В частности, Красногоровку, Марьинку, Острое, Веселый Гай и Новомихайловку Донецкой области. Нанаправлении – Россия из авиации ударила в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара Донецкой области и обстреляла населенные пункты Благодатное, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новодаровка и Ровнополь Донецкой области.Нанаправлениям – враг сосредотачивает основные усилия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Орехова Запорожской области, с артиллерии атаковали более 30 населенных пунктов. В частности, Свободное Поле, Времовка Донецкой области, Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Преображенка и Белогорье Запорожской области, Михайловка, Новоберислав, Никольское, Инженерное, Кизомис Херсонской области и Херсон. К сожалению, пострадал и Очаков Николаевской области.

Что происходит на Юге: смотрите на карте

Нанаправлениях – оперативная ситуация без существенных изменений. Нанаправлениях – враг сохраняет военное присутствие. Из авиации оккупанты ударили в районе Белополья Сумской области, совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, пострадали Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Волчанск, Караическое и Бударки Харьковской области.

Какая ситуация на всех участках фронта: смотрите на карте

Успехи ВСУ по уничтожению врага

Наши Силы обороны продолжают вести наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также, наши защитники уничтожили 3 ударных дрона противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных дронов оперативно-тактического уровня,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: