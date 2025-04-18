Оккупанты не останавливают активных штурмов в Донецкой и Курской областях: карта боев 18 апреля

Украинские защитники продолжают отражать многочисленные атаки врага на всех направлениях фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 94 авиационных ударов и совершил 6 507 артиллерийских обстрелов, в частности 143 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил 8 атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.

Как изменился фронт на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

Оккупанты наступали на Константинополь: смотрите на карте

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Малой Токмачки.

У Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, 8 из которых – с РСЗО.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.