Россия атакует вблизи Купянска и штурмует Покровск: карта боевых действий 22 ноября

Российская армия пытается прорвать украинскую оборону на разных направлениях. Сложная ситуация вблизи Покровска, Купянска и Курахово.

За минувшие сутки на фронте произошло 190 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении российская армия десять раз наступала и штурмовала украинские позиции в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские военные остановили 16 российских атак. Основные усилия россияне концентрировали в районах Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские Силы обороны остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Ступочек. Сейчас ситуация контролируется.

На Торецком направлении российская армия пять раз пыталась продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны отбили 48 российских атак. Враг атаковал недалеко от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. В районах Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские позиции.

Какова ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении ВСУ остановили 14 российских атак в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.

Российские атаки на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении российские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении Силы обороны 5 раз отражали атаки россиян на свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями российская армия сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

На Курском направлении за минувшие сутки враг нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы. Украинским Силам обороны удалось отразить 29 российских атак.