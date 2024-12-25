Россия атакует возле Волчанска и штурмует Торецк: ситуация на фронте на 25 декабря

Российские войска продолжают атаки на нескольких направлениях, в частности вблизи Волчанска, Торецка и Петропавловки. Украинские защитники отражают штурмы, нанося врагу значительные потери.

За минувшие сутки было зафиксировано 266 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских сил вблизи Волчанска и Высокой Яруги. Враг пытался прорвать оборону, но все атаки были отбиты.



На Купянском направлении враг совершил 23 атаки, в частности в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники успешно сдерживали штурмовые действия агрессора.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник атаковал 31 раз в районах Дружелюбовки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и Григорьевки. Враг пытался прорвать оборону, но все его атаки были остановлены.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских войск вблизи Белогоровки. Враг не смог продвинуться на этом направлении.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 14 атак в районах Часового Яра и Предтечино. Усилия врага для продвижения в этих районах были безуспешны.

На Торецком направлении агрессор совершил 16 попыток продвинуться на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного. Все штурмы были отбиты.

На Покровском направлении украинские военные остановили 60 штурмовых действий врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волчьего и Нововасильевки. Противник не смог прорвать оборону.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 36 атак, больше всего враг активизировался вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово. Все попытки продвинуться были остановлены.

Какая ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте

На Времевском направлении противник совершил 34 штурма наших позиций в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Все атаки были отбиты.

Российские атаки на Времевском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении захватчики совершили четыре безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

В Курской области произошло 37 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет артиллерию по украинским населенным пунктам.