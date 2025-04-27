Адские сутки на Покровском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 27 апреля

Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, где ВСУ отбили десятки штурмов за сутки.

За минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Новой Кругляковки и Загрызово. Украинские защитники уверенно держат оборону.

Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении зафиксировано 22 вражеские атаки. Оккупанты безуспешно пытались прорваться возле Надежды, Грековки, Нового, Новомихайловки и Серебрянки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеских штурма в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении противник совершил 29 атак в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка. Украинские воины держат позиции.

На Покровском направлении самое горячее направление суток - 68 вражеских штурмов у Сухой Балки, Елизаветовки, Новоторецкого, Лучи, Лисовки, Даченского, Удачного, Успеновки, Преображенки, Котляровки и Андреевки. Все попытки врага продвинуться провалились.

Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении россияне совершили 13 атак неподалеку Привольного, Днепроэнергии и Разлива. Украинские защитники дали достойный отпор.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался штурмовать позиции Сил обороны в районах Степного, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

Украинские военные сдерживают натиск на всех направлениях/ Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий со стороны противника не зафиксировано.

На Курском направлении Силы обороны сдерживают врага. В течение суток оккупанты нанесли 20 авиаударов, сбросив 37 управляемых авиабомб, совершили 296 обстрелов (14 из них – с РСЗО) и провели 15 штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.