Крах оккупантов под Марьинкой и успехи ВСУ вблизи Бахмута: карта боевых действий за 3 июня

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершили 91 обстрел из РСЗО. Кроме того, враг не оставляет попыток захватить Донецкую и Луганскую области.

На Востоке за минувшие сутки произошло 29 боестолкновений. 24 Канал проанализировал актуальную карту боевых действий

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Что происходит на направлениях

противник продолжает сохранять военное присутствие на границах. Заметим, что за прошедшие сутки оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Кроме того, россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты: Тополи, Двуречанское, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

Ситуация на Купянском направлении: карта

за прошедшие сутки противник безуспешные наступал в районе Макеевки Луганской области и Спорного на Донетчине. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки и Спорного – Донецкой. Из артиллерии обстреляли Невское, Белогоровку в Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловку Донецкой области.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите карту

противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, как и ожидалось, успеха не имел. Захватчики из авиации обстреляли Белую Гору и Часов Яр Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 14 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Актуальная ситуация на Авдеевском на Марьинском направлениях: карта

ВСУ уничтожают врага и его технику

враг нанес авиационные удары в районе Пречистовки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.противник ведет оборонительные действия. За прошедшие сутки россияне из авиации обстреляли Ольговское и Новоданиловку Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Отрадокаменку Херсонской области.

Так, за прошедшие сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, наши защитники обезвредили 15 крылатых ракет и 17 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

А подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили: