Оккупанты наступают на 4 направлениях, ВСУ отразили 58 вражеских атак: карта боевых действий на 30 апреля

По состоянию на 30 апреля в Украине длится уже 432 дня полномасштабного вторжения. Местом самых адских боев войны остается Восток.

Несмотря на безумные потери, враг продолжает пытаться оккупировать Украину. Следовательно, по всей территории нашей страны сохраняется высокая вероятность ракетных ударов.

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Какая ситуация на направлениях

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отразили там 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

За сутки россияне нанесли 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российского террора есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке. Кроме того, противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области;

Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфин, Юнаковка и Могрица Сумской области,

Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.

враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское Луганской области и Новосадово, Торское, Белогоровка, Верхнекаменное и Раздоловка – Донецкой.враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Ситуация в Бахмуте: смотрите карту

противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Парасковеевка.

За Марьинку идут ожесточенные бои: карта

Успехи наших защитников

за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.противник обороняется. Обстрелял Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Благодаря отважной работе наших защитников статистика потерь врага ежедневно растет. Так, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БПЛА типа "Шахид", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: