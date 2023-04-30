Оккупанты наступают на 4 направлениях, ВСУ отразили 58 вражеских атак: карта боевых действий на 30 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
По состоянию на 30 апреля в Украине длится уже 432 дня полномасштабного вторжения. Местом самых адских боев войны остается Восток.
Несмотря на безумные потери, враг продолжает пытаться оккупировать Украину. Следовательно, по всей территории нашей страны сохраняется высокая вероятность ракетных ударов.
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Какая ситуация на направлениях
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отразили там 58 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
За сутки россияне нанесли 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российского террора есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Кроме того, разрушениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Галагановке и Леоновке. Кроме того, противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Хреновка, Заречье, Елино, Тимоновичи, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области;
- Украинское, Середина-Буда Стукаловка, Искрисковщина, Шпиль, Волфин, Юнаковка и Могрица Сумской области,
- Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора и Нестерное в Харьковской области.
Ситуация в Бахмуте: смотрите картуНа Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Карловку, Водяное и Первомайское.На Марьинском направлении отражены атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Парасковеевка.
За Марьинку идут ожесточенные бои: картаНа Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Богоявленку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку, Шахтерское и Большую Новоселку Донецкой области.На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку и Каменское на Запорожье и Гавриловку, Змиевку, Берислав, Казацкое, Ивановку, Зимовник, Белозерку, Днепровское, Кизомис и Херсон.
Успехи наших защитников
Благодаря отважной работе наших защитников статистика потерь врага ежедневно растет. Так, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава. Также наши воины сбили два вражеских БПЛА типа "Шахид", один разведывательный "Орлан-10" и еще один БПЛА неустановленного типа.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- район сосредоточения живой силы противника,
- два состава горюче-смазочных материалов,
- два средства противовоздушной обороны,
- одно артиллерийское подразделение,
- одну важную цель противника.