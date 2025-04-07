ВСУ продвинулись вблизи Боровой, а оккупанты –в Курской и Донецкой областях: анализ фронта ISW

Ситуация на передовой в Украине 6 апреля остается сложной и меняется на нескольких направлениях сразу. Как российские оккупанты, так и украинские защитники продвигаются, меняя линию фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Что пишет о ситуации на фронте ISW

В ночь на 6 апреля российские войска провели массированную атаку ракетами и дронами по Украине. Враги целились по жилым и гражданским объектам в Киевской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Хмельницкой, Черкасской и Николаевской областях, а также атаковали Киевскую область пятью баллистическими ракетами "Искандер-М".

Кроме воздушных атак ISW анализировал боевые действия на фронте.

По данным Института, российские войска недавно продвинулись в Сумскую область . Оккупанты двигались в северо-восточном направлении от Гуево Курской области неподалеку Басовки Сумской области. Российские войска обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской, Черниговской и Харьковской областях и перемещают личный состав к северной границе Украины. Но украинские военные отмечают, что угрозы нового наступления нет.

. Оккупанты двигались в северо-восточном направлении от Гуево Курской области неподалеку Басовки Сумской области. Российские войска обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской, Черниговской и Харьковской областях и перемещают личный состав к северной границе Украины. Но украинские военные отмечают, что угрозы нового наступления нет. Также украинские войска за прошедшие сутки продолжали наступательные действия в Белгородской области , но не продвинулись.

, но не продвинулись. Наземных боевых действий на Харьковском направлении 6 апреля не происходило, поскольку российские войска на этом направлении перегруппировываются. На прошлой неделе ВСУ "впервые за долгое время" отбили массированный штурм российской пехоты на севере Харьковской области.

Россияне недавно продвинулись на Купянском направлении возле Каменки и в районе Песчаного и Новоегоровки.

Недавно украинские войска продвинулись в направлении Боровой возле Новой Кругляковки, Загрызово и Надежды.

Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении , но не имели успеха. Они двигались в районе Нового, Колодезей, Новолюбовки, Ямполовки, Грековки, Новомихайловки и Зеленой Долины. Противник ведет штурм с противотанковыми минами, которые затем пытается взорвать на украинских позициях.

Оккупанты продолжали наступление на Северском направлении в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Россияне используют артиллерию, авиацию и беспилотники, а также атакуют небольшими группами пехоты, пытаясь найти слабые места в украинской обороне.

Ситуация на фронте по состоянию на 6 апреля / Карты ISW

Российские военные наступали на Часовярском направлении возле самого Часового Яра, Маркового, Курдюмовки и Белой Горы.

Российские войска недавно наступали на Торецком направлении . Они продвинулись вдоль улицы Энхельса в северной части Торецка. Также враги наступали возле Дачного, Дружбы, Дилиевки, Крымского, Валентиновки, Сухой Балки, Александрополя, Леонидовки и Романовки. Оккупанты переместили свои усилия в районе Александрополя и Пантелеймоновки.

Россияне недавно продвинулись вдоль улицы Восточной в Удачном, что возле Покровска . Также по данным ISW, российские войска оккупировали примерно 22% Лысовки. Оккупанты наступали возле Тарасовки, Елизаветовки, Зеленого Поля, Лисовки, Шевченко, Удачного, Котляровки, Преображенки, Котлиного, Успеновки, Новоалександровки, Новосергиевки, Богдановки.

Российские войска недавно продвинулись на Кураховском направлении . Оккупанты продвинулись на север от Андреевки. Они наступали вблизи Константинополя и Разлива. Также враг продолжал наступление в районе Большой Новоселки, но успехов не имел.

Россияне продолжали наступательные действия на западе Запорожской области , но не продвинулись. Они пытались атаковать в районе Малой Токмачки, Новоандреевки, Каменского, Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

За прошедшие сутки оккупанты вели ограниченные наступательные действия на Приднепровском направлении, но не продвигались.

Поэтому, из отчета можно сделать вывод, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Боровой, а российские оккупанты имеют успехи в Курской области и у границ Сумской области, а также вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Курахово.