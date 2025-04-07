Укр Рус
24 Канал Новости Украины ВСУ продвинулись вблизи Боровой, а оккупанты –в Курской и Донецкой областях: анализ фронта ISW
7 апреля, 01:58
6

ВСУ продвинулись вблизи Боровой, а оккупанты –в Курской и Донецкой областях: анализ фронта ISW

Дарья Смородская
Основні тези
  • Украинские войска продвинулись в направлении Боровой, а российские военные имеют успехи в Курской области, у границ Сумской области, а также вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Курахово.
  • Российские войска продолжают наступательные действия на разных направлениях, включая Северский, Лиманский, Часовярский, Торецкий, и Кураховский, с использованием артиллерии, авиации и беспилотников.
  • Украинские войска продолжают оборонительные действия, отражая атаки и продвигаясь в некоторых районах.

Ситуация на передовой в Украине 6 апреля остается сложной и меняется на нескольких направлениях сразу. Как российские оккупанты, так и украинские защитники продвигаются, меняя линию фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Смотрите также Более 130 боестолкновений на фронте за сутки: сводка Генштаба 6 апреля

Что пишет о ситуации на фронте ISW

В ночь на 6 апреля российские войска провели массированную атаку ракетами и дронами по Украине. Враги целились по жилым и гражданским объектам в Киевской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Хмельницкой, Черкасской и Николаевской областях, а также атаковали Киевскую область пятью баллистическими ракетами "Искандер-М".

Кроме воздушных атак ISW анализировал боевые действия на фронте.

  • По данным Института, российские войска недавно продвинулись в Сумскую область. Оккупанты двигались в северо-восточном направлении от Гуево Курской области неподалеку Басовки Сумской области. Российские войска обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской, Черниговской и Харьковской областях и перемещают личный состав к северной границе Украины. Но украинские военные отмечают, что угрозы нового наступления нет.
  • Также украинские войска за прошедшие сутки продолжали наступательные действия в Белгородской области, но не продвинулись.

  • Наземных боевых действий на Харьковском направлении 6 апреля не происходило, поскольку российские войска на этом направлении перегруппировываются. На прошлой неделе ВСУ "впервые за долгое время" отбили массированный штурм российской пехоты на севере Харьковской области.

  • Россияне недавно продвинулись на Купянском направлении возле Каменки и в районе Песчаного и Новоегоровки.

  • Недавно украинские войска продвинулись в направлении Боровой возле Новой Кругляковки, Загрызово и Надежды.

  • Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не имели успеха. Они двигались в районе Нового, Колодезей, Новолюбовки, Ямполовки, Грековки, Новомихайловки и Зеленой Долины. Противник ведет штурм с противотанковыми минами, которые затем пытается взорвать на украинских позициях.

  • Оккупанты продолжали наступление на Северском направлении в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Россияне используют артиллерию, авиацию и беспилотники, а также атакуют небольшими группами пехоты, пытаясь найти слабые места в украинской обороне.

Ситуация на фронте по состоянию на 6 апреля / Карты ISW

  • Российские военные наступали на Часовярском направлении возле самого Часового Яра, Маркового, Курдюмовки и Белой Горы.

  • Российские войска недавно наступали на Торецком направлении. Они продвинулись вдоль улицы Энхельса в северной части Торецка. Также враги наступали возле Дачного, Дружбы, Дилиевки, Крымского, Валентиновки, Сухой Балки, Александрополя, Леонидовки и Романовки. Оккупанты переместили свои усилия в районе Александрополя и Пантелеймоновки.

  • Россияне недавно продвинулись вдоль улицы Восточной в Удачном, что возле Покровска. Также по данным ISW, российские войска оккупировали примерно 22% Лысовки. Оккупанты наступали возле Тарасовки, Елизаветовки, Зеленого Поля, Лисовки, Шевченко, Удачного, Котляровки, Преображенки, Котлиного, Успеновки, Новоалександровки, Новосергиевки, Богдановки.

  • Российские войска недавно продвинулись на Кураховском направлении. Оккупанты продвинулись на север от Андреевки. Они наступали вблизи Константинополя и Разлива. Также враг продолжал наступление в районе Большой Новоселки, но успехов не имел.

  • Россияне продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. Они пытались атаковать в районе Малой Токмачки, Новоандреевки, Каменского, Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

  • За прошедшие сутки оккупанты вели ограниченные наступательные действия на Приднепровском направлении, но не продвигались.

Поэтому, из отчета можно сделать вывод, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Боровой, а российские оккупанты имеют успехи в Курской области и у границ Сумской области, а также вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Курахово.