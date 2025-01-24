Враг продвинулся возле Торецка, Покровска и в Курской области: анализ карт фронта от ISW

Российские захватчики продолжают атаковать украинские позиции на фронте. Враг имел продвижение вблизи Торецка и Покровска в Донецкой области, а также в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны. Отчет аналитики сделали за 23 января.

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Какова ситуация на фронте, согласно данным ISW

Российские силы продвинулись возле украинского плацдарма в Курской области на фоне непрерывных боев в этом районе 23 января. Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что российские силы имели ограниченный успех к юго-востоку от Толстого Луга, что к северо-западу от Суджи.

на фоне непрерывных боев в этом районе 23 января. Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что российские силы имели ограниченный успех к юго-востоку от Толстого Луга, что к северо-западу от Суджи. 23 января российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении , но без продвижений.

, но без продвижений. Российские войска продолжали наступление на Купянском направлении , но подтвержденного продвижения не сделали.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Оккупанты также продолжали наступление в направлении Боровой , но не продвинулись.

, но не продвинулись. На Лиманском направлении россияне также продолжали атаковать позиции ВСУ, но не продвинулись.

россияне также продолжали атаковать позиции ВСУ, но не продвинулись. Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки , но не продвинулись.

, но не продвинулись. 22 и 23 января армия России продолжала наземные атаки вблизи и в пределах Часового Яра, но не имела подтвержденного продвижения.

Ситуация на фронте по состоянию на 23 января / Карты ISW

Российские военные продвинулись в северной части Торецка и на юго-запад от города. Геолокационные кадры, опубликованные 23 января, свидетельствуют, что российские войска немного продвинулись к шахте Торецка на севере города и продвинулись к западу от Нелиповки.

и на юго-запад от города. Геолокационные кадры, опубликованные 23 января, свидетельствуют, что российские войска немного продвинулись к шахте Торецка на севере города и продвинулись к западу от Нелиповки. Российские силы также продвинулись на юго-запад от Покровска на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 23 января. Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что войска страны-агрессора недавно продвинулись на север от Новоелизаветовки (на юго-запад от Покровска).

на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 23 января. Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что войска страны-агрессора недавно продвинулись на север от Новоелизаветовки (на юго-запад от Покровска). Оккупанты продолжили наступление в районе Курахово , но не имели подтвержденного успеха в продвижениях.

, но не имели подтвержденного успеха в продвижениях. 22 и 23 января российские войска продолжали наступать возле Большой Новоселки , Временки и вблизи Новодаровки .

, и вблизи . У Запорожской области активных наступательных действий за сутки зафиксировано не было.

активных наступательных действий за сутки зафиксировано не было. 22 и 23 января российские войска продолжали ограниченные наземные удары на Днепровском направлении в Херсонской области.

Итак, подытоживая сводки ISW, можно сделать вывод, что оккупанты имели продвижение за последние сутки в Курской области, в Торецке, вблизи Покровска, а также в районе Большой Новоселки и прилегающих населенных пунктов.