24 января 2025, 08:25
Враг продвинулся возле Торецка, Покровска и в Курской области: анализ карт фронта от ISW
Российские захватчики продолжают атаковать украинские позиции на фронте. Враг имел продвижение вблизи Торецка и Покровска в Донецкой области, а также в Курской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны. Отчет аналитики сделали за 23 января.
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Какова ситуация на фронте, согласно данным ISW
- Российские силы продвинулись возле украинского плацдарма в Курской области на фоне непрерывных боев в этом районе 23 января. Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что российские силы имели ограниченный успех к юго-востоку от Толстого Луга, что к северо-западу от Суджи.
- 23 января российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении, но без продвижений.
- Российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но подтвержденного продвижения не сделали.
- Оккупанты также продолжали наступление в направлении Боровой, но не продвинулись.
- На Лиманском направлении россияне также продолжали атаковать позиции ВСУ, но не продвинулись.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.
- 22 и 23 января армия России продолжала наземные атаки вблизи и в пределах Часового Яра, но не имела подтвержденного продвижения.
Ситуация на фронте по состоянию на 23 января / Карты ISW
- Российские военные продвинулись в северной части Торецка и на юго-запад от города. Геолокационные кадры, опубликованные 23 января, свидетельствуют, что российские войска немного продвинулись к шахте Торецка на севере города и продвинулись к западу от Нелиповки.
- Российские силы также продвинулись на юго-запад от Покровска на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 23 января. Геолокационные кадры, опубликованные 22 января, показывают, что войска страны-агрессора недавно продвинулись на север от Новоелизаветовки (на юго-запад от Покровска).
- Оккупанты продолжили наступление в районе Курахово, но не имели подтвержденного успеха в продвижениях.
- 22 и 23 января российские войска продолжали наступать возле Большой Новоселки, Временки и вблизи Новодаровки.
- У Запорожской области активных наступательных действий за сутки зафиксировано не было.
- 22 и 23 января российские войска продолжали ограниченные наземные удары на Днепровском направлении в Херсонской области.
Итак, подытоживая сводки ISW, можно сделать вывод, что оккупанты имели продвижение за последние сутки в Курской области, в Торецке, вблизи Покровска, а также в районе Большой Новоселки и прилегающих населенных пунктов.