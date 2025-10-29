Украинские силы могли продвинуться на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также На фронте – 135 столкновений, на Покровском направлении ликвидировано 113 оккупантов: сводка Генштаба

Какие изменения произошли на фронте?

Российские войска продолжили наступление на севере Сумской области, однако не смогли достичь никакого продвижения.

Украинские защитники удержали позиции или даже незначительно продвинулись на севере Харьковской области. Враг атаковал в направлении Волчанска и Бочкового, но безуспешно.

На направлении Великого Бурлука российские силы также пытались прорвать оборону, однако без подтвержденного результата. Они атаковали к востоку от Великого Бурлука вблизи Бологовки и Одрадного.

Без продвижения остались и атаки противника на Купянском направлении. Российские войска атаковали у Каменки, Песчаного и Степной Новоселовки.

В районе Боровой, неподалеку Зеленого Гая, Надежды и Шийковки, враг тоже проводил штурмовые действия, но не достиг успеха.

Под Лиманом российские силы продолжали попытки наступления, в частности у Дерилового, Новоселовки, Корового Яра, Дробышевого, Среднего, Шандриголового, Мирного, Ставков, Заречного и Ямполя, однако все атаки были отбиты.

На Северском направлении также фиксировалась активность врага – у Серебрянки, Виймки, Федоровки и Звановки, однако продвижения не произошло.

Российские войска недавно несколько продвинулись в районе Константиновки и Дружковки. Геолокационные данные, обнародованные 27 октября, свидетельствуют о движении оккупантов в центральном Предтечино. Бои продолжались вблизи Часового Яра, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Калиново, Яблоновка, Степановка, Русиного Яра, Зализнянского, Орехово-Васильевка, Софиевка и Владимировка.

На направлении Доброполья враг также совершил незначительное продвижение. Видео, опубликованное 27 октября, показывает движение российских войск восточнее Шахово во время механизированного штурма размером с батальон. Атаки продолжались у Паньковки, Шахматного и Заповедного.

Россияне недавно продвинулись в направлении Покровска. Российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска и вблизи Родинского, Красного Лимана, Новоэкономичного, Сухецкого, Проминя, Миролюбовки, Лисовки, Новопавловки, Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

На Новопавловском направлении активные штурмовые действия также продолжаются, однако продвижения нет. Враг атаковал у Орехового, Дачного, Новоукраинки, Филиала и Зеленого Гая.

Безуспешными остались и атаки на Великомихайловском направлении – возле Поддубного, Александрограда, Новоселовки, Сосновки, Вербового, Вишневого и Алексеевки.

Под Гуляйполем враг действовал в районах Рыбного, Новониколаевки, Новогригорьевки, Павловки, Успеновки, Малиновки, Зеленого Гая и Весело-Высокого, однако без результата.

В западной части Запорожской области 28 октября российские силы атаковали возле Луговского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Степного, Приморского, Щербаков, Степногорска и Каменского, но не продвинулись.

На Херсонском направлении в течение 27 – 28 октября оккупанты осуществляли ограниченные штурмовые действия, однако линия фронта осталась без изменений.

Карты фронта от ISW

Какие потери понесла Россия?