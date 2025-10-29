Українські сили могли просунутися на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на ISW.

Які зміни відбулися на фронті?

Російські війська продовжили наступ на півночі Сумської області, однак не змогли досягти жодного просування.

Українські оборонці втримали позиції або навіть незначно просунулися на півночі Харківщини. Ворог атакував у напрямку Вовчанська та Бочкового, але безуспішно.

На напрямку Великого Бурлука російські сили також намагалися прорвати оборону, проте без підтвердженого результату. Вони атакували на схід від Великого Бурлука поблизу Бологівки та Одрадного.

Без просування залишилися й атаки противника на Куп’янському напрямку. Російські війська атакували біля Кам’янки, Піщаного та Степової Новоселівки.

У районі Борової, неподалік Зеленого Гаю, Надії та Шийківки, ворог теж проводив штурмові дії, але не досяг успіху.

Під Лиманом російські сили продовжували спроби наступу, зокрема біля Дерилового, Новоселівки, Корового Яру, Дробишевого, Середнього, Шандриголового, Мирного, Ставків, Зарічного та Ямполя, однак усі атаки були відбиті.

На Сіверському напрямку також фіксувалася активність ворога – біля Серебрянки, Віймки, Федорівки та Званівки, проте просування не відбулося.

Російські війська нещодавно дещо просунулися в районі Костянтинівки та Дружківки. Геолокаційні дані, оприлюднені 27 жовтня, свідчать про рух окупантів у центральному Предтечиному. Бої тривали поблизу Часового Яру, Іванопілля, Плещіївки, Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру, Залізнянського, Оріхово-Василівки, Софіївки та Володимирівки.

На напрямку Добропілля ворог також здійснив незначне просування. Відео, опубліковане 27 жовтня, показує рух російських військ східніше Шахового під час механізованого штурму розміром з батальйон. Атаки тривали біля Паньківки, Шахового та Заповідного.

Росіяни нещодавно просунулися в напрямку Покровська. Російські війська атакували поблизу та в межах самого Покровська і поблизу Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Сухецького, Проміня, Миролюбівки, Лисівки, Новопавлівки, Звірового, Котлиного, Удачного та Молодецького.

На Новопавлівському напрямку активні штурмові дії також тривають, проте просування немає. Ворог атакував біля Горіхового, Дачного, Новоукраїнки, Філії та Зеленого Гаю.

Безуспішними залишилися й атаки на Великомихайлівському напрямку – біля Піддубного, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки, Вербового, Вишневого та Олексіївки.

Під Гуляйполем ворог діяв у районах Рибного, Новомиколаївки, Новогригорівки, Павлівки, Успенівки, Малинівки, Зеленого Гаю та Весело-Високого, однак без результату.

У західній частині Запорізької області 28 жовтня російські сили атакували біля Лугівського, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Степового, Приморського, Щербаків, Степногірська та Кам’янського, але не просунулися.

На Херсонському напрямку протягом 27 – 28 жовтня окупанти здійснювали обмежені штурмові дії, проте лінія фронту залишилася без змін.

