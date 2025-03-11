Горячее всего на Востоке, а на Курщине много артиллерийских обстрелов: карта фронта на 11 марта

В Генштабе выложили актуальную сводку по состоянию на 8 утра 11 марта. Продолжается 1112 день полномасштабной войны. За предыдущий день на фронте зафиксировано 140 столкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба. Военные сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БПЛА. И еще одну важную цель захватчиков, которую пока не называют.

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Какова ситуация на фронте на 11 марта

На Харьковском направлении ВСУ отбили 4 атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении было 9 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Россияне пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отражали 12 атак. Оккупанты пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 7 атак в районах Новоселки и Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 6 вражеских штурмов в направлениях Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную попытку атаки позиций наших защитников.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 11 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 41 авиационный удар с применением 61 управляемой бомбы, а также совершил 272 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 19 – из реактивных систем залпового огня,

– добавили в Генштабе.

Обратите внимание! В ISW считают, что россияне готовятся к наступлению на Суджу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.