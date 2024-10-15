На Покровском направлении отбили 40 вражеских штурмов: карта боевых действий на 15 октября

Россия продолжает пытаться захватить украинские территории. Наши воины дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 198 боевых столкновений. В то же время ситуация остается напряженной.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении произошло 2 вражеские атаки в районе Тихого.

Что происходит на Харьковском направлении: смотрите карту

На Купянском направлении, за сутки оккупанты провели 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого.

Россия пытается наступать возле Купянска: смотрите карту

На Лиманском направлении украинские войска отбили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполовка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще 8 атак.

На Лиманском направлении отбили 37 атак: смотрите карту

На Ссеверском направлении Силами обороны Украины отражено 3 штурма вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Орехово-Васильевки и Дилиевки.

Неподалеку Щербиновки на Торецком направлении враг совершил три атаки.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите карту

Наши защитники отбили 40 вражеских штурмов на Покровском направлении. Враг пытался наступать в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.

На Покровском направлении отбили 40 штурмов: смотрите карту

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. Там оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал у Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

На Времовском направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.

Восемь атак оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

У Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 12 авиаударов. Россияне сбросили 16 управляемых авиабомб по своей территории.

Россияне несут потери

Наши воины продолжают наносить врагу потери. Они истощают его вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.

В общем, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1210 российских захватчиков. Также враг потерял 13 танков, 44 боевых бронированных машины, 9 артиллерийских систем, 10 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 32 автомобиля и 4 единицы специальной техники.