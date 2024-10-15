У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень. Водночас ситуація залишається напруженою.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку відбулося 2 ворожі атаки в районі Тихого.

Що відбувається на Харківському напрямку: дивіться карту

На Куп’янському напрямку, за добу окупанти провели 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.

Росія намагається наступати біля Куп'янська: дивіться карту

На Лиманському напрямку українські війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще 8 атак.

На Лиманському напрямку відбили 37 атак: дивіться карту

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито 3 штурми поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.

Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться карту

Наші захисники відбили 40 ворожих штурмів на Покровському напрямку. Ворог намагався наступати в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.

На Покровському напрямку відбили 40 штурмів: дивіться карту

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного. Там окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.

На Времівському напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 12 авіаударів. Росіяни скинули 16 керованих авіабомб по своїй території.

Росіяни зазнають втрат

Наші воїни продовжують завдавати ворогу втрат. Вони виснажують його вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу.

Загалом, минулої доби українські захисники знешкодили 1210 російських загарбників. Також ворог втратив 13 танків, 44 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 32 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.