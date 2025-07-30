В 1253 день войны россияне продолжают атаковать позиции ВСУ. Произошло 171 боестолкновение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте на 30 июля?

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Защитники остановили 22 штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 5 раз атаковали позиции ВСУ в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении было 4 атаки. Защитники остановили штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Россияне пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандриголово, Ямполя.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили 7 атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

На Торецком направлении было 9 атак – в районах Торецка и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлиное, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Миролюбовка, Ореховое, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении россияне совершили 10 атак в районах населенных пунктов: Александроград, Зеленый Гай, Свободное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении защитники отбили 2 атаки в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении захватчики совершили 6 попыток продвинуться.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.