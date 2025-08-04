В 1258 день полномасштабной войны больше всего атак на Покровском, Новопавловском, Лиманском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Что происходит на фронте на утро 4 августа?

3 августа авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 1 артиллерийское средство, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 радиолокационную станцию россиян.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили 19 атак.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 8 боестолкновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

На Купянском направлении зафиксировано 9 атак. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки и Северска. За прошедшие сутки произошло 5 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 8 вражеских атак вблизи Часового Яра, Марково и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении россияне дважды без успеха пытались приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.