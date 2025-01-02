Оккупанты продвинулись возле Курахово и 5 населенных пунктов в Донецкой области, – Deep State

Российская армия продолжает наступать в Донецкой области и имеет там частичный успех. Продвижение врага зафиксировано вблизи 6 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили ночью 2 января.

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Где имели продвижение россияне за последние сутки

По данным аналитиков, за сутки российская армия имела продвижение на Кураховском, Покровском и Веремовском направлениях в Донецкой области.

Враг продвинулся возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях,

– написали в Deep State.

Как изменился фронт возле Волкового: смотрите на карте

Что происходит возле Нескучного: смотрите на карте

Какова ситуация в Новоелизаветовке: смотрите на карте

Россияне имели продвижение в Соленом: смотрите на карте

Враг наступал в Воздвиженке: смотрите на карте

Оккупанты штурмовали позиции в Курахово: смотрите на карте

Как изменилась линия обороны возле Курахово: смотрите на карте

К слову, аналитики Deep State также писали о сложной ситуации в селе Нововасильевка на Покровском направлении. В частности, эксперты отмечали, что враг уже третий день проводит активные штурмовые действия на село с юга и востока, а его преимущество в живой силе может стать решающим в захвате этого населенного пункта.