Враг оккупировал 2 и продвинулся возле 3 населенных пунктов в Сумской области, – DeepState
- Российская армия продвинулась в Сумской области, оккупировав Кондратовку и Алексеевку, пишет DeepState.
- Враг также имел частичный успех в продвижении у Беловодов, Локни и Садков.
Российская армия продолжает иметь частичный успех на фронте, давя на украинские позиции и атакуя наших защитников. Врагу удалось продвинуться в Сумской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 6 июня.
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Где продвинулся враг в Сумской области
По данным аналитиков, за сутки враг смог продвинуться на Сумском направлении. Оккупанты продолжали расширять свой плацдарм и даже продвинулся в новом месте на границе.
Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся возле Беловодов, Локни и Садков,
– написали эксперты.
Враг оккупировал Кондратовку в Сумской области: смотрите на карте
Что происходит в Алексеевке: смотрите на карте
Какая линия фронта возле Беловодов: смотрите на карте
Как изменилась линия соприкосновения вблизи Локни: смотрите на карте
Россияне имели частичный успех возле Садков: смотрите на карте
К слову, аналитики DeepState 5 июня сообщали, что враг оккупировал Старую Николаевку и Гнатовку, а также продвинулся в Заре, Федоровке, Комаре и возле Троицкого в Донецкой области.