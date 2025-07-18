ВСУ имели успех на Покровском направлении, россияне – возле Боровой: обзор и карты фронта от ISW

Российские захватчики имели продвижение в Харьковской области. В то же время украинские защитники достигли успеха на одном из самых горячих направлений в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны. К теме Село Амбарное под контролем ВСУ, а Купянск остается важной целью России, – Трегубов Как изменился фронт по состоянию на 18 июля? У Курской области продолжались бои. Продвижений с обеих сторон зафиксировано не было.

продолжались бои. Продвижений с обеих сторон зафиксировано не было. У Сумской области россияне вели наступательные действия, однако их продвижения не было зафиксировано.

россияне вели наступательные действия, однако их продвижения не было зафиксировано. Российская армия наступала на севере Харьковской области, однако подтвержденного прогресса не достигли. То же самое касается направления Великого Бурлука и Купянского направления .

однако подтвержденного прогресса не достигли. То же самое касается направления и . Российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Боровской Андреевки.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Боровской Андреевки. На Лиманском направлении оккупанты также пытались двигаться, но успехов в продвижениях не имели. Ситуация на фронте 18 июля / Карты ISW На Северском , Торецком, а также вблизи Часового Яра продолжались бои. Однако продвижений ни со стороны ВСУ, ни со стороны врага зафиксировано не было.

, а также вблизи продолжались бои. Однако продвижений ни со стороны ВСУ, ни со стороны врага зафиксировано не было. На Покровском направлении недавно продвинулись украинские военные. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на юго-восток Новоэкономичного.

недавно продвинулись украинские военные. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на юго-восток Новоэкономичного. Наступательные операции врага продолжались на Новопавловском направлении и возле Большой Новоселки. Но изменений в линии фронта зафиксировано не было.

и возле Но изменений в линии фронта зафиксировано не было. Ни украинская, ни российская сторона не сообщали о наземной активности в направлении Гуляйполя 17 июля.

17 июля. На западе Запорожской области и на Херсонском направлении оккупанты также пытались двигаться. Никаких продвижений у врага там не было. Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что ВСУ имели успехи на Покровском направлении в Донецкой области. В то же время враг продвинулся у Боровой в Харьковской области.