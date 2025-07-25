25 июля, 06:51
Российские оккупанты продвинулись сразу на нескольких направлениях: обзор и карты фронта от ISW
Основні тези
- Россияне продолжают наступательные операции на нескольких направлениях.
- Геолокационные видеозаписи указывают на продвижение врага сразу на нескольких направлениях, пишут в ISW.
Враг не оставляет намерения захватить украинские территории. В Институте изучения войны проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 25 июля?
- У Курской области продолжались бои, изменений не зафиксировано.
- Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы).
- Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Захватчики продолжали наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвигались вперед.
- Россияне недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к югу от Радьковки (к северу от Купянска).
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 июля, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Ольговки (к юго-востоку от Боровой).
- Вражеские силы продолжали наземные атаки на Лиманском и Северском направлениях, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции возле Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении.
- Российские войска провели наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденных успехов не достигли.
- Оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении.
- 24 июля российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великой Новоселки, но ни одного подтвержденного продвижения не достигли.
- Вражеские силы продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.