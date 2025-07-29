29 июля, 07:18
Враг продолжает наступательные операции и продвинулся на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW
Основні тези
- Российские захватчики продолжают наступательные операции.
- В ISW отмечают, что геолокационные видеозаписи указывают на продвижение противника сразу на нескольких направлениях.
Вражеские силы не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики ISW проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 29 июля?
- Российские войска 27 и 28 июля продолжали ограниченные атаки в неопределенных районах Курской области.
- Указывается, что 28 июля на севере Сумской области продолжились бои.
- Оккупанты провели наступательные операции на севере Харьковской области, на направлении Великого Бурлука і Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Аналитики пишут, что 28 июля вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Недавно захватчики продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Зеленой Долины (к северу от Лимана).
- Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 июля, свидетельствуют о том, что российские захватчики недавно незначительно продвинулись к западу от Полтавки (к северо-западу от Торецка).
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что вражеские силы недавно продвинулись к западу от Орехового (к юго-востоку от Новопавловки).
- Захватчики недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Новоселки (на запад от Большой Новоселки).
- Аналитики Института изучения войны отметили, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Гуляйполя 28 июля.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Также 27 и 28 июля российские войска продолжали ограниченные наступления в неопределенных районах Херсонского направления, но не продвигались вперед.