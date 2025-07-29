Враг продолжает наступательные операции и продвинулся на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW

Вражеские силы не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики ISW проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 29 июля?

Российские войска 27 и 28 июля продолжали ограниченные атаки в неопределенных районах Курской области.

Указывается, что 28 июля на севере Сумской области продолжились бои.

продолжились бои. Оккупанты провели наступательные операции на севере Харьковской области , на направлении Великого Бурлука і Купянском направлении , но не достигли подтвержденного прогресса.

, на направлении і , но не достигли подтвержденного прогресса. Аналитики пишут, что 28 июля вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Недавно захватчики продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Зеленой Долины (к северу от Лимана).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Зеленой Долины (к северу от Лимана). Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны