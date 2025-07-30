Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне продвинулись на 5 направлениях, ВСУ – на одном: обзор и карты фронта от ISW
30 июля, 02:31
3

Россияне продвинулись на 5 направлениях, ВСУ – на одном: обзор и карты фронта от ISW

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Российские войска продвинулись на пяти направлениях: Лиманском, Покровском, Новопавловском, возле Часового Яра и на востоке Запорожской области.
  • Украинские войска имели успех на Торецком направлении, продвигаясь на северо-восток Яблоновки.
  • Россияне не достигли подтвержденного прогресса в Курской, Сумской, Харьковской областях и на западе Запорожской области.

Российская армия за последние сутки смогла продвинуться на 5 направлениях фронта на Востоке и Юго-Востоке нашего государства. В то же время Вооруженные Силы Украины имели успех на одном из донецких отрезков линии соприкосновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

К теме Россия активизируется в Донецкой области, почти 140 боев за сутки: сводка Генштаба

Какова ситуация на фронте на 30 июля, по данным ISW?

  • 29 июля российские войска продолжили наступательные операции в Курской области, но не продвинулись вперед.
  • У Сумской области продолжились бои. Однако подтвержденных продвижений с обеих сторон – не было.
  • Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. То же самое касается отрезка возле Великого Бурлука и Купянского направления.
  • Оккупанты недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к Северным Колодцам, что к северо-востоку от Лимана.
  • На Северском направлении россияне продолжали наступать, но продвижений у них – не было.
  • Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что враг имел успех в южной и центральной частях города.

Ситуация на фронте по состоянию на 30 июля 2025 года / Карты ISW

  • Украинские военные продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток Яблоновки, что к северо-западу от Торецка.
  • На Покровском направлении успехи были у противника. Кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Владимировки.
  • Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в полях к северо-западу от Алексеевки, что может означать, что оккупанты, вероятно, недавно захватили этот населенный пункт
  • Россияне совершали атаки в направлении Великомихайловки, но не достигли подтвержденного прогресса.
  • Российская армия недавно продвинулась на востоке Запорожской области. Кадры, опубликованы 29 июля, демонстрируют, как российские войска поднимают флаг в Темировке (к северо-востоку от Гуляйполя), что свидетельствует, что россияне, вероятно, захватили Темировку.
  • На западе Запорожской области и на Херсонском направлении оккупанты осуществляли атаки, но не имели успеха.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что россияне за последние сутки продвинулись на Лиманском, Покровском, Новопавловском направлениях, а также вблизи Часового Яра и на востоке Запорожской области. В то же время украинские защитники имели успехи на Торецком направлении.