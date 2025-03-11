11 марта, 03:06
Враг продвинулся на Торецком направлении и продолжает атаковать на Покровском: обзор фронта ISW
В Институте изучения войны опубликовали новый отчет о ходе боевых действий. В аналитическом центре проанализировали изменения на линии фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Что происходит на фронте, по данным ISW
- В понедельник, 10 марта, российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвигались. Они атаковали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска.
- Оккупанты продолжали наступление на Купянском направлении, но не подтвердили наступление. Захватчики продолжали наступление на направлении Борова, но не продвинулись. Указывается, что 9 и 10 марта российские войска наступали на северо-восток от Боровой вблизи Лозовой, Загрызово, Новой Кругляковки и Богуславки и на юго-восток от Боровой у Грековки.
- Россияне продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не подтвердили наступление.
- Вражеские силы продолжали наступление на Северском направлении, но не продвинулись. Они наступали на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и в направлении Серебрянки и на восток от Северска в районе Верхнекаменского.
- Оккупационные войска продолжали наступать у самого Часового Яра, на северо-восток от Часового Яра возле Григорьевки, на юг от Часового Яра в направлении Ступочек и Белой Горы и на юго-восток от Часового Яра вблизи Курдюмовки. На этом направлении враг не продвинулся.
- Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись по улице Тоболенко в западном Торецке. Российские войска наступали в самом Торецке, к северу от Торецка возле Дачного, Крымского, Дружбы, к западу от Торецка возле Щербиновки; и к юго-западу от Торецка возле Валентиновки 9 и 10 марта.
Карты боевых действий / Изображения ISW
- Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 марта, показывают, что Силы обороны недавно продвинулись в центре Шевченко (к югу от Покровска) и в восточном Удачном (к юго-западу от Покровска). Кроме этого, кадры, опубликованные 10 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись к улице Московской в южной Тарасовке (к северо-востоку от Покровска).
- Российские источники утверждали, что их войска продвинулись на запад и юго-запад от Константинополя и вблизи Багатира (оба к западу от Курахово) и Разлива (к юго-западу от Курахово), но ISW не нашел подтверждения этих утверждений.
- Враг наступал на север от Великой Новоселки возле Скудного и Веселого, на северо-запад от Великой Новоселки возле Бурлацкого, на запад от Великой Новоселки возле Привольного и на юго-запад от Великой Новоселки возле Новополя 9 и 10 марта.
- Российские войска продолжали наступательные операции в западной Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Российский милблогер заявил, что российские войска продвигаются к Новоданиловке (к северу от Роботино), но в ISW это не подтвердили.
- Вражеские войска 9 и 10 марта вели наступательные действия на Днепровском направлении в Херсонской области, но не продвинулись.