Враг продвинулся на Торецком направлении и продолжает атаковать на Покровском: обзор фронта ISW

В Институте изучения войны опубликовали новый отчет о ходе боевых действий. В аналитическом центре проанализировали изменения на линии фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Что происходит на фронте, по данным ISW

В понедельник, 10 марта, российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области , но не продвигались. Они атаковали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска.

, но не продвигались. Они атаковали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска. Оккупанты продолжали наступление на Купянском направлении , но не подтвердили наступление. Захватчики продолжали наступление на направлении Борова , но не продвинулись. Указывается, что 9 и 10 марта российские войска наступали на северо-восток от Боровой вблизи Лозовой, Загрызово, Новой Кругляковки и Богуславки и на юго-восток от Боровой у Грековки.

, но не подтвердили наступление. Захватчики продолжали наступление , но не продвинулись. Указывается, что 9 и 10 марта российские войска наступали на северо-восток от Боровой вблизи Лозовой, Загрызово, Новой Кругляковки и Богуславки и на юго-восток от Боровой у Грековки. Россияне продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не подтвердили наступление.

но не подтвердили наступление. Вражеские силы продолжали наступление на Северском направлении , но не продвинулись. Они наступали на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и в направлении Серебрянки и на восток от Северска в районе Верхнекаменского.

, но не продвинулись. Они наступали на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и в направлении Серебрянки и на восток от Северска в районе Верхнекаменского. Оккупационные войска продолжали наступать у самого Часового Яра , на северо-восток от Часового Яра возле Григорьевки, на юг от Часового Яра в направлении Ступочек и Белой Горы и на юго-восток от Часового Яра вблизи Курдюмовки. На этом направлении враг не продвинулся.

, на северо-восток от Часового Яра возле Григорьевки, на юг от Часового Яра в направлении Ступочек и Белой Горы и на юго-восток от Часового Яра вблизи Курдюмовки. На этом направлении враг не продвинулся. Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись по улице Тоболенко в западном Торецке. Российские войска наступали в самом Торецке, к северу от Торецка возле Дачного, Крымского, Дружбы, к западу от Торецка возле Щербиновки; и к юго-западу от Торецка возле Валентиновки 9 и 10 марта.

Карты боевых действий / Изображения ISW