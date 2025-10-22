На многих участках захватчики не смогли достичь никаких результатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области 21 октября, но не продвинулись вперед. Боевые действия продолжались в Сумской и Курской областях, в частности к северу от Сум вблизи Константиновки и вблизи Юнаковки.

Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не достигли подтвержденного прогресса.

Россияне продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, Купянском направлении, вблизи Боровой, но не достигли результатов.

Ситуация на фронте в Украине: карты ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском и Северском направлениях, в тактическом районе Константиновка-Дружковка и в районе Доброполье, но не смогли продвинуться.

Однако захватчики, вероятно, недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне непрерывных российских миссий инфильтрации в город.

21 октября они продолжили наступательные операции на Новопавловском и Великомихайловском направлениях, но не достигли подтвержденного прогресса.

Также россияне продолжали наступательные операции на направлении Гуляйполя, но не продвинулись.

Геолокационные видеозаписи, опубликованы 20 и 21 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно имели продвижение в центральной части Малой Токмачки, к юго-востоку от Орехова, во время недавнего механизированного штурма.

Оккупанты также продолжали наступление на Херсонском направлении, но успеха не имели.

