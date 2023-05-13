Есть угроза ракетного удара: почти по всей Украине – воздушная тревога

13 мая 2023, 22:15
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Практически во всех областях нашего государства в субботу вечером, 13 мая, раздались воздушные тревоги. Существует опасность с неба, поэтому следует позаботиться о безопасности.

Около 22:00 во многих регионах Украины прозвучала тревога. Отметим, что оккупанты решили поднять в небо авиацию как раз тогда, когда начался главный песенный конкурс Европы в Ливерпуле. Больше – в материале 24 Канала.

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22:34 Тревога прозвучала в Харьковской области.22:32 Зафиксировано движение крылатых ракет в направлении Запада, а именно – Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

22:27 Мониторинговые группы сообщили, что зафиксированы вражеские ракеты типа "Калибр" в небе над Хмельницкой областью.

Реагируйте на тревоги. Возможны повторные пуски,
– говорится в сообщении.

22:21 Тревога прозвучала в Херсонской области.22:13 Эксперты проинформировали, что тревоги не связаны с подъемом в небо врагом стратегической авиации.

22:10 Воздушная тревога раздалась на территории:

  • Одесской
  • Черниговской
  • Житомирской
  • Полтавской
  • Киевской
  • Луганской
  • Донецкой
  • Винницкой
  • Николаевской
  • Кировоградской
  • Сумской
  • Львовской
  • Черкасской
  • Хмельницкой
  • Волынской
  • Ровенской
  • Ивано-Франковской
  • Тернопольской
  • Закарпатской
  • Черновицкой области и в городе Киеве.


Воздушная тревога по Украине по состоянию на 22:10 / Карта с сайта alerts.in.ua

 
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак