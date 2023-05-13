Есть угроза ракетного удара: почти по всей Украине – воздушная тревога
Практически во всех областях нашего государства в субботу вечером, 13 мая, раздались воздушные тревоги. Существует опасность с неба, поэтому следует позаботиться о безопасности.
Около 22:00 во многих регионах Украины прозвучала тревога. Отметим, что оккупанты решили поднять в небо авиацию как раз тогда, когда начался главный песенный конкурс Европы в Ливерпуле. Больше – в материале 24 Канала.
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22:27 Мониторинговые группы сообщили, что зафиксированы вражеские ракеты типа "Калибр" в небе над Хмельницкой областью.
Реагируйте на тревоги. Возможны повторные пуски,
– говорится в сообщении.
22:10 Воздушная тревога раздалась на территории:
- Одесской
- Черниговской
- Житомирской
- Полтавской
- Киевской
- Луганской
- Донецкой
- Винницкой
- Николаевской
- Кировоградской
- Сумской
- Львовской
- Черкасской
- Хмельницкой
- Волынской
- Ровенской
- Ивано-Франковской
- Тернопольской
- Закарпатской
- Черновицкой области и в городе Киеве.
Воздушная тревога по Украине по состоянию на 22:10 / Карта с сайта alerts.in.ua