Есть угроза ракетного удара: почти по всей Украине – воздушная тревога

Практически во всех областях нашего государства в субботу вечером, 13 мая, раздались воздушные тревоги. Существует опасность с неба, поэтому следует позаботиться о безопасности.

Около 22:00 во многих регионах Украины прозвучала тревога. Отметим, что оккупанты решили поднять в небо авиацию как раз тогда, когда начался главный песенный конкурс Европы в Ливерпуле. Больше – в материале 24 Канала.

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Тревога прозвучала в Харьковской области.Зафиксировано движение крылатых ракет в направлении Запада, а именно – Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

22:27 Мониторинговые группы сообщили, что зафиксированы вражеские ракеты типа "Калибр" в небе над Хмельницкой областью.

Реагируйте на тревоги. Возможны повторные пуски,

– говорится в сообщении.

Тревога прозвучала в Херсонской области.Эксперты проинформировали, что тревоги не связаны с подъемом в небо врагом стратегической авиации.

22:10 Воздушная тревога раздалась на территории:

Одесской

Черниговской

Житомирской

Полтавской

Киевской

Луганской

Донецкой

Винницкой

Николаевской

Кировоградской

Сумской

Львовской

Черкасской

Хмельницкой

Волынской

Ровенской

Ивано-Франковской

Тернопольской

Закарпатской

Черновицкой области и в городе Киеве.



Воздушная тревога по Украине по состоянию на 22:10 / Карта с сайта alerts.in.ua