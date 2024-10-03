Ситуация меняется ежеминутно: боец ВСУ рассказал о боях на Курщине

В течение недели не было существенных изменений на линии боевого соприкосновения в Курской области. Однако если смотреть в динамике, то ситуация ежеминутно меняется: какой-то небольшой населенный пункт противник отбивает, потом ВСУ выбивают его оттуда.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. К слову, россияне стянули уже более 40 тысяч личного состава, чтобы выбить Силы обороны со своей территории.

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Россияне стирают с лица земли свои города

Российские войска на Курщине работают так же, как в Авдеевке, Часовом Яру, Нью-Йорке или Угледаре, – полностью сносят все КАБами, артиллерией, дронами и тому подобное.

Просто выжженная земля. Хорошо, что все это происходит в Курской области, а не в Сумской,

– отметил Сазонов.

Ситуация динамичная, потому что отдельные подразделения действуют на опережение. Когда Силы обороны наступают, то оккупантам крайне сложно, ведь они не знают, куда будет нанесен следующий удар. Быстрая инициативная война – это не сильная позиция России.

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Реакция и отношение местных к ВСУ

Местных на Курщине, где идут бои, осталось мало: многие люди выехали. Но те, что остались, спокойно реагируют на украинских военных.

Мы им, конечно, не доверяем, но наши ребята заходят, раздают гуманитарную помощь, лекарства, воду и тому подобное. Жители Курщины были "особенно счастливы" в первые дни операции ВСУ, когда им позволили грабить магазины. Мне кажется, что россияне готовы сбросить Владимира Путина за разрешение на разворовывание магазинов. Такая уж нация,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Однако Кремль все равно запустит мощную пропаганду, чтобы дискретировать украинцев. В частности, уже ходят слухи, что якобы ВСУ возле Суджи устроили концлагерь, где держат стариков и детей.

Нас ждет продолжение "чудесных историй" еще 2014 года из Донецкой области о мальчиках в трусиках, о корове и старушке,

– отметил Сазонов.

Украина приглашала Красный крест и другие организации, которые бы должны были засвидетельствовать, что ничего подобного украинские военные не делают. Однако пока представители ни одной из международных организаций на Курщину так и не приехали.

Есть ли кадыровцы на Курщине

К боям в Курской области были привлечены кадыровцы. По крайней мере подразделение "Ахмат" должно было охранять границы России, но бойцы Рамзана Кадырова не справились даже с этой задачей.

Военнослужащий ВСУ отметил, что на самом деле кадыровцы неспособны вести боевые действия. Бойцы "Ахмата" – это каратели, которые хорошо чувствуют себя, когда, как они говорят, "наводят порядок" на оккупированной территории, применяя террор против мирных жителей. Подавлять бунты и недовольство на территории России – это тоже их работа. А вот война с регулярными войсками не их, даже если у них есть техника.

Мы редко их видим, очень скучаем, потому что кадыровцы – лучший обменный фонд,

– добавил Сазонов.

Впрочем, командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что на Харьковском направлении появились подразделения "Ахмат". По его словам, это свидетельствует о проблемах с дисциплиной в российских войсках из-за того, что они понесли существенные потери.