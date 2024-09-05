В 59 ОМПБр сказали, есть ли угроза окружения для ВСУ на Покровском направлении

Российские войска продолжают активно атаковать на Покровском направлении. По данным аналитиков, на участке Карловка – Невельское, который держат в обороне украинские военные, может возникнуть затруднительная ситуация для наших подразделений.

Этот участок расположен чуть южнее Покровска и Селидово. Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сказал 24 Каналу, сохраняется ли угроза замыкания флангов и вероятного оперативного окружения в этом районе.

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Ситуация под контролем

Угроза окружения ранее, возможно, была, но сейчас ее нет. Командование Вооруженных Сил оперативно отреагировало на угрозы, которые могли быть. Благодаря удачному управлению войсками окружения не произошло.

Бои постоянно продолжаются. Сейчас мы вылавливаем, выдавливаем и уничтожаем российскую пехоту,

– сказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Командование внимательно следит за ситуацией. Круглосуточно идет работа и проводится много мероприятий, чтобы не дать возможности врагу застать Силы обороны врасплох.

Где наступают россияне на Покровском направлении / смотрите на карте

В последние дни россияне уменьшили артиллерийские удары, ведь не знали, где находятся их передовые отряды, которые шли на штурмы. В некоторых местах российские захватчики подъезжали к линии боевого соприкосновения просто на автобусах.

"Если раньше были малые пехотные группы максимум до 10 человек, то теперь они увеличились до 15 – 20 и более", – добавил Цехоцкий.

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К слову, по данным аналитика Эндрю Перпетуа, Россия понесла рекордные потери в технике во время боев за Покровск, потеряв 180 единиц за 24 часа. В Forbes говорят, что эти потери включают уничтоженную, поврежденную и брошенную технику и являются крупнейшими потерями за всю полномасштабную войну.