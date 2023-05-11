Это оказывает влияние на Россию, – Подоляк о карте контрнаступления ВСУ от El Mundo

Испанское издание El Mundo опубликовало карту с планами якобы контрнаступления украинской армии. В Офисе Президента заявили, что план контрнаступления имеет разные сценарии и он точно не появится в СМИ.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, ни El Mundo, ни другое издание не будет иметь окончательного плана контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также Будет больше, это фантастический объем вооружения – в ОПУ заинтриговали помощью от партнеров

План есть только у Генерального штаба

Он добавил, что ситуация на фронте постоянно меняется и соответственно корректируются планы украинских военных. Мы учитываем перемещение подразделений российской армии, как и куда они направляют ресурсы.

"Это все нарабатывается, как сценарии, именно в Генеральном штабе, а затем утверждается на Ставке, где еще раз обсуждается и вносятся коррективы. И, безусловно, конкретный план, охватывающий ряд мер на ряде направлений, будет утвержден буквально с часа в час", – заявил Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что украинская разведка сейчас владеет гораздо лучшими ресурсами и возможностями, чем российская. Наше контрнаступление точно станет для них сюрпризом.

Россия стремится, чтобы об Украине говорили меньше

Подоляк считает, что разговоры о контрнаступлении, в том числе и публикация таких карт, оказывает определенное влияние на Россию. Наши враги стремятся, чтобы в мире меньше говорили с позиции, что будет делать Украина, а больше говорили о повестке дня, которая важна для них.

"Спокойно относимся, работаем, объясняем, постоянно говорим о том, что реальных сценарных планов никто, кроме Ставки, на которой это будет утверждено, не будет знать. Будет очень ограниченный круг военных, которые будут получать только свои непосредственные задачи от Генерального штаба", – добавил он.

Контрнаступление Украины: главное