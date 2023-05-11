Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что продвижение украинских сил должно быть эффективным. И оно должно минимизировать наши потери и в то же время существенно увеличить потери врага. А для этого нужно большое количество оружия. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Есть разное оружие

Подоляк подчеркнул, Президент Украины Владимир Зеленский наиболее объемно понимает эту войну с точки зрения того, что, когда, как нужно использовать, чего нам не хватает, можем ли мы идти вперед, или не можем, для того, чтобы решить сразу несколько вопросов.

По мнению советника главы ОПУ, Украина получила фантастический объем вооружения.

Оружие разное, есть национальное, то есть это не унифицированное оружие. Есть 3 – 4 вида артиллерии и даже больше, 3 – 4 вида новейших танков. И это фантастически, что все оно сконцентрировано в Украине,

– отметил собеседник.

Он добавил, что оружия от наших партнеров будет еще больше.

Такого в странах НАТО не было

Кроме того, советник главы ОПУ отметил скорость, с которой наши военные овладевают западной военной техникой.

Даже наших партнеров удивляет такая скорость и кое-где самих наших ребят. Но главное не просто овладеть, а сделать интегрированную систему, когда разные национальные виды оружия интегрированы между собой в единую систему. Это то, чего не было в странах НАТО в принципе,

– рассказал Подоляк.

Сегодня, уверен он, Украина формирует интеграционное понимание того, что любые национальные виды оружия могут работать в единой системе.

"И это еще одно ноу-хау, которое данная война дает", - отметил собеседник.

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Другие правила войны

Однако, по его мнению, вопрос не только в количестве видов оружия, которое нам передали партнеры.

Вопрос вообще объема военного конфликта, крайне интенсивного. И вопрос в количестве оружия вообще – его необходимо гораздо больше, чем себе представляли наши партнеры,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Запад за последние десятилетия имел дело с конфликтами или низкой интенсивности, или с очень ограниченным кругом использования оружия или спецназа.

"Такой масштабной войны с линией фронта, имеющей протяженность более 2 тысяч километров, не было 80 лет в Европе и мире. И безусловно, в ней другие правила и другое количество оружия", - отметил Михаил Подоляк.

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