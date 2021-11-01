Карта Украины из более чем полсотни автомобилей: на Буковине состоялся массовый флешмоб

На Буковине местные жители устроили массовый флешмоб. Более чем полсотни автомобилей выложили на аэродроме карту Украины.

Флешмоб был организован 29 октября. Он состоялся на территории бывшего аэродрома в поселке Лужаны Черновицкого района.

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На Буковине выложили карту Украины

Флешмоб организовали Черновицкий горсовет, Черновицкий районный совет и Мамаевский сельский совет.

Это было не просто, но мы это сделали! Спасибо всем причастным!,

– написал Попеску.

Издание Кицмань.city рассказало, как проходило мероприятие. В частности:

на жесткое покрытие аэродрома нанесли разметку;

автомобили размещали по схеме;

рядом водители и пассажиры автомобилей стали в форме букв UA.

Когда начало смеркаться, в автомобилях включили фары, а люди держали в руках мобильные телефоны с фонариками,

– рассказало издание.

Все действо снимали из дрона. К действу привлекли ориентировочно 63 автомобиля.

На Буковине из автомобилей выложили контур карты Украины: смотрите видео

На Буковине автомобили выложили контур карты Украины / Фото Олега Попеску

Коротко о последних флешмобах в Украине