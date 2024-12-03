Активизация есть: к чему готовятся россияне на Запорожском направлении

В Нацгвардии сообщили, что российская армия готовится к масштабному наступлению в Запорожской области. Враг накапливается и перегруппировывается на этом отрезке фронта.

Впрочем, накануне руководитель Центра противодействия дезинформации сказал, что по состоянию на 26 ноября информация о наступлении на Запорожье не соответствует действительности. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что же происходит на Запорожском направлении и почему ЦПИ говорит о российских фейках, которые связаны с наступлением, а в информационной среде появляются заявления военных, которые подтверждают, что что-то может быть.

Важно Хватит ли Украине или России ресурсов на новое наступление в 2025 году

Ситуация на Запорожье

Ситуация на Запорожском направлении была осложнена с начала ноября, когда враг пытался сунуть активными силами. Сейчас этот отрезок фронта не претерпел каких-то существенных изменений. Ведь командование Вооруженных Сил Украины вовремя отреагировало, привлекая дополнительные силы.

Были приняты все меры для того, чтобы противник не имел успехов. Если бы этого не сделали, то россияне очевидно продвинулись бы в районе Гуляйполя и Орехова,

– отметил Мусиенко.

Сейчас тактика заключается в том, что российские войска привлекают значительное количество пехотных групп, но численность самих групп небольшая. Россияне маневрируют и прощупывают украинскую линию обороны, пытаясь найти слабые места и где-то прорваться.

Где наступают россияне на Запорожье: смотрите на карте

То же самое касается Приднепровского направления, о котором меньше говорят, но несколько недель враг накапливал определенные силы на левобережье Херсонщины, ведет активные боевые действия в районе островов и, вероятно, планирует какие-то действия в направлении правобережья Херсонщины. Наши подразделения контролируют ситуацию, чтобы враг не имел успеха.

Обратите внимание! Неделю назад россияне пытались прорвать оборону на Запорожском направлении.

"На сегодня по приоритетности активизации противника Запорожское направление не занимает первых мест. Все же враг сосредоточил силы на Кураховско-Покровском направлении. На втором месте – Курщина, затем Купянско – Лиманское направление и дальше уже Юг, который используется как отвлекающий удар с целью растягивания нашей линии обороны", – сказал военный эксперт.

Кремль готовит новые вбросы

Россия в ближайшее время планирует начать огромную кампанию, которая будет направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государстве. Прежде всего Москва будет бросать в медиа, в частности западные, сообщения о том, что фронт сыплется, а российские войска готовятся к наступательным действиям с целью выполнения ультиматума Владимира Путина по захвату Запорожья и Херсона. Именно поэтому происходит активизация на Юге.

Уже была чрезвычайно мощная информационная кампания, мол, если бы не Курская операция, то Украина защищалась эффективнее,

– отметил Мусиенко.

Вторым элементом этой кампании является паника и дестабилизация ситуации, в частности во внутриполитическом пространстве Украины.

Будут вбросы о том, что нужно проводить выборы, власть нелегитимная и военное командование не выполняет указания политического руководства. Это то, что Россия готовит,

– добавил военный эксперт.

Кроме того, сейчас будет очень много интерпретаций слов президента из интервью для Sky News и во время визита председателя Европейского совета о том, что Украина готова к деоккупации территорий дипломатическим путем в пределах границ 1991 года и для нас сейчас ключевым является гарантии вступления и членства в НАТО и при таких условиях теоретически Украина может рассмотреть сценарии прекращения огня.