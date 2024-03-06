На танки был "урожайный день", – спикер ОСГВ "Таврия" назвал успехи ВСУ за 5 марта
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" наши войска продолжают находиться в обороне. Украинской армии удается наносить колоссальные потери врагу.
Спикер ОСГВ “Таврия” Дмитрий Лиховий рассказал 24 Каналу, что враг пытается интенсивнее наступать на Запорожском направлении. Ранее была информация о том, как 4 бойца бригады "Спартан" остановили штурмовую колонну возле Работино.
К теме Враг захватил Степное, Северное, ВСУ продвинулись в Табаевке: как изменилась линия фронта за неделю
Потери россиян
Лиховий отметил, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг пытался осуществить 67 штурмовых действий. Поэтому, их потери в живой составили более полтысячи оккупантов. Некоторых удалось взять в плен. "Урожайным" день 5 марта выдался на танки – их уничтожено аж 10, а еще 24 ББМ и более 200 БПЛА.
Силы обороны уничтожили еще один важный объект врага. Это командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России. Еще было уничтожено 3 склада боеприпасов врага. Могу отметить среди уничтоженного российского железа многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония",
– отметил спикер ОСГВ "Таврия".
Он добавил, что на Запорожском направлении враг применяет такие интересные виды техники, как квадроциклы и багги. Их ВСУ уничтожают также в значительном количестве.
Средства для поражения россиян
По словам спикера ОСГВ "Таврия", ВСУ испытывают дефицит на 155-миллиметровый калибр. Однако его удается удачно заменять 152-миллиметровым калибром. Кроме того, в уничтожении оккупантов значительную роль играют беспилотники, в частности, FPV-дроны, на которые постоянно открыты сборы.
"За 5 марта без цифр, но скажу, что заметно возросло количество выполнения огневых задач нашей артиллерией. Постоянно на высоком уровне выполнения задач беспилотными ударными комплексами. Это и приводит к тем результатам, которые я вам озвучил выше", – отметил Лиховий.
Новости Запорожской области: последние события
- Путин включил оккупированные в Украине территории в Южный военный округ. Это показывает, что Россия пытается проводить военную реструктуризацию.
- Гендиректор МАГАТЭ стремится посетить Москву, чтобы обсудить с Путиным вопрос ЗАЭС. Гросси отметил, что надо сохранить диалог с каждым на высоком уровне.
- В Бердянске взорвали одну из организаторов выборов. Утром 6 марта в оккупированном городе прогремел взрыв.