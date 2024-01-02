Картина удручающая, – Кличко показал ужасные разрушения многоэтажки в Соломенском районе

В Соломенском районе Киева в результате ракетной атаки врага вспыхнули два многоэтажных жилых дома. К сожалению, ранились и погибли люди.

Виталий Кличко показал атакованный дом и объяснил, что в 10 метрах от здания в Соломенском районе упал обломок ракеты, который и вызвал ужасные разрушения.

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Что происходит в Соломенском районе столицы

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе столицы в многоэтажных жилых домах вспыхнули пожары. Огонь заблокировал людей на этажах. Именно поэтому спасатели проводили деблокировку и эвакуацию людей.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что выехал к многоэтажке в Соломенском районе столицы, где произошло возгорание в результате утренней ракетной атаки.

Картина удручающая… Сейчас на месте работают спасатели, пожарные, медики. К этому времени одна женщина погибла, пострадали 33 человека. 32 из них медики госпитализировали,

– рассказал мэр города.

По его словам, возле дома организован временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

Ведь ранее Кличко сообщал, что спасатели в Соломенском районе:

деблокировали 17 человек;

117 жителей вывели из дома.

Кличко показал последствия повреждений в Соломенском районе Киева: смотрите видео

Виталий Кличко также пояснил, что в результате ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Там работают экстренные службы.

В результате атаки в жилых домах некоторых районов города отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Коммунальные службы сейчас работают над их восстановлением,

– заверил Кличко.

Россия массированно атаковала столицу Украины: коротко

Россия на рассвете 2 января массированно атаковала Киев ракетами разных типов. В частности, из 16 истребителей Ту-95МС запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Впоследствии оккупанты ориентировочно с 07:30 атаковали столицу 10 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

После этого по столице из моря выпустили 3 крылатых ракеты "Калибр", с севера – 12 ракет, летевших по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Далее – из самолетов тактической авиации Су-35 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Наши воздушные силы сбили большинство вражеских ракет. В частности, 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 10 из 10 "Кинжалов", 3 из 3 "Калибров".

Украинские военные отметили, что оккупанты в ночь на 2 января 2024 года повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было 29 декабря 2023 года.

По состоянию на 11:55, по данным Кличко, уже 43 пострадавших в доме Соломенского района, одна женщина погибла. Госпитализировали 37 человек. Шестерым раненым врачи оказали помощь на месте.