Россия продвинулась на трех направлениях, а ВСУ – на Курщине: карты ISW за 10 мая

Институт изучения войны выложил свой анализ боевых действий в Украине. Там указали, что россияне имеют продвижение на ряде направлений. Но наступают и ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Промышленность террора: сколько ракет Х-101 планирует произвести Россия в 2025 году․ Расследование

Карты ISW на вечер 10 мая

Судя по обзору американских аналитиков, Россия усилила обстрелы в приграничье Сумщины и по Славянску. На этих направлениях оккупанты не смогли продвинуться.

Видео с геолокацией свидетельствуют, что ВСУ продвинулись на юг от Тёткино на Курской области. Российские военные блоги писали, что именно там атаковали Силы обороны. В то же время об активности на Белгородщине ничего не известно.

Россияне продолжают наступать на севере Сумской области. Продвинуться им не удалось, и удары КАБами они усилили.

На Харьковской области 9 – 10 мая россияне безуспешно атаковали вблизи Волчанска.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Купянском направлении 10 мая.

10 мая оккупанты продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

На Северском направлении враг не смог продвинуться вперед. Но между 2 и 9 мая по Славянску каждую ночь было по 10 ударов беспилотниками.

На Часовоярском направлении подтвержденных успехов захватчиков нет. Один из "военкоров" писал, что россияне пытаются распределить свои силы: те, кто действует к северу от Часового Яра, пытаются продвинуться на Краматорск, а те, кто на юге города, – пытаются продвинуться на Константиновку.

Карты ISW за 10 мая

На западе Торецка есть продвижение оккупантов. Оно подтверждается геолоцированными видеозаписями.

На Покровском направлении тоже есть вражеские продвижения – в северной части Котлиного (на юго-запад от Покровска) и вдоль улицы Центральной на юго-востоке Новосергиевки (на юго-запад от Покровска).

На Новопавловском направлении нет подтвержденного прогресса россиян.

А на Кураховском – есть. Российские войска недавно продвинулись на восточной окраине Алексеевки (к западу от Курахово) и вдоль автомагистрали H-15 Курахово – город Запорожье в полях к югу от Богатыря (к юго-западу от Курахово).

В направлении Великой Новоселки у россиян нет успехов. На западе Запорожской области также, так же, как и на Херсонском направлении.