Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Карти ISW на вечір 10 травня

Судячи з огляду американських аналітиків, Росія посилила обстріли в прикордонні Сумщини та по Слов'янську. На цих напрямках окупанти не змогли просунутися.

Відео з геолокацією свідчать, що ЗСУ просунулися на південь від Тьоткіно на Курщині. Російські військові блоги писали, що саме там атакували Сили оборони. Водночас про активність на Бєлгородщині нічого не відомо.

Росіяни продовжують наступати на півночі Сумщини. Просунутися їм не вдалося, та удари КАБами вони посилили.

На Харківщині 9 – 10 травня росіяни безуспішно атакували поблизу Вовчанська.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Куп'янському напрямку 10 травня.

10 травня окупанти продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

На Сіверському напрямку ворог не зміг просунутися вперед. Але між 2 і 9 травня по Слов'янську щоночі було по 10 ударів безпілотниками.

На Часовоярському напрямку підтверджених успіхів загарбників нема. Один із "воєнкорів" писав, що росіяни намагаються розподілити свої сили: ті, хто діє на північ від Часового Яру, намагаються просунутися на Краматорськ, а ті, хто на півдні міста, – намагаються просунутися на Костянтинівку.

Карти ISW за 10 травня

На заході Торецька є просування окупантів. Воно підтверджується геолокованими відеозаписами.

На Покровському напрямку теж є ворожі просування - в північній частині Котлиного (на південний захід від Покровська) та вздовж вулиці Центральної на південному сході Новосергіївки (на південний захід від Покровська).

На Новопавлівському напрямку нема підтвердженого прогресу росіян.

А на Курахівському – є. Російські війська нещодавно просунулися на східній околиці Олексіївки (на захід від Курахового) та вздовж автомагістралі H-15 Курахове – місто Запоріжжя в полях на південь від Багатира (на південний захід від Курахового).

У напрямку Великої Новосілки в росіян нема успіхів. На заході Запорізької області також, так само, як і на Херсонському напрямку.