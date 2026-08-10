Россияне продолжали наступательные операции, а ВСУ контратакуют: обзор ситуации на фронте от ISW
Россияне пытаются возобновить наступательные действия на различных направлениях, однако не добиваются прорывов. Аналитики отмечают, что позиционная война может смениться маневренной.
Также отмечается продвижение Сил обороны в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщает ISW.
Какова ситуация на фронте?
Аналитики считают, что россияне будут продолжать попытки возобновить маневры, несмотря на провал механизированного штурма на Добропольском направлении в конце июля 2026 года. Эксперты полагают, что боевые действия станут менее позиционными и будут характеризоваться большим тактическим маневром, потому что обе стороны будут продолжать использовать новые технологии и тактику.
В Сумской области оккупанты 8 и 9 августа провели ограниченные наступательные действия. Однако Вооруженные Силы Украины не позволили врагу продвинуться.
Также российские войска 8 и 9 августа продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, но не добились успехов. Источники ISW сообщают, что оккупанты продвинулись в центральной части Казачьей Лопани (к северо-западу от Харькова). Также есть информация о том, что несколько российских группировок отрезаны вблизи Вильчи (к северо-востоку от Харькова) и испытывают проблемы со снабжением.
Источник также опроверг заявление Министерства обороны России от 24 июля о том, что оккупанты захватили Захаревку. Институт изучения войны сообщил, что лишь 10 % россиян, наступавших в направлении Захаревки, достигли места назначения.
Также аналитики прокомментировали заявления российских пропагандистов о возможном окружении украинских сил, расположенных между Великим Бурлуком и Волчанском. Они отметили, что этот сценарий маловероятен.
Украинские войска продвинулись на Купянском направлении . Согласно спутниковым снимкам, ВСУ недавно продвинулись на север и северо-восток от Киндрашовки. В свою очередь, российские войска продвинулись в центральной части Купянска-Вузлового. Также эксперты подтвердили продвижение украинских войск в направлении Боровой.
Военные страны-агрессора 8 и 9 августа продолжали наступательные операции в Донецкой области в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но подтвержденного продвижения не достигли. Та же ситуация, по словам аналитиков, и на Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях .
8 и 9 августа россияне продолжали наступательные операции на Александровском направлении , но не продвигались вперед. В то же время украинские военные контратаковали в этом районе. На Славянском направлении российские войска продолжают операции по инфильтрации.
В Запорожской области, несмотря на заявления российской пропаганды, ВСУ контролируют Зирницу (к северо-западу от Гуляйполя). Оккупанты продолжали наступательные операции на западе области, но не добились подтвержденных успехов.
В Херсонской области ни одна из сторон не сообщала 9 августа о наземной активности.
Ситуация на каждом из направлений / Карты ISW
Россияне продолжают нести огромные потери на поле боя. За прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить 1470 оккупантов, а также 2 танка, 6 РСЗО и 10 НРК.