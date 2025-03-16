Оккупанты продвигаются в направлении двух городов, но ВСУ имеют успехи: анализ фронта от ISW

Аналитики ISW оценили ситуацию на фронте. Они обратили внимание, что даже российские "военкоры" отрицают заявление Путина о полном окружении ВСУ на Курщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Карты ISW на 15 марта 2025 года

Российские военные блогеры публикуют карты, где видно, что ВСУ удерживают позиции. Некоторые из них считают, что блеф Путина призван повлиять на Трампа.

Как пишут в ISW, россияне продолжают наступать в Курской области, но не полностью вытеснили ВСУ. Минобороны агрессора писало о захвате Заолешенки и Рубанщины, но аналитики не видят подтверждения этому.

Что касается ситуации в Харьковской области, то представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин сообщил о создании россиянами подземных ходов.

На Купянском направлении враг пытался атаковать, но подтвержденных продвижений нет. И снова есть движения на восток от Боровой – после двухнедельной паузы. Там ежедневно наступают 20 – 25 оккупантов.

Российские войска атаковали к северу от Лимана в направлении Нового; на северо-восток от Лимана в районе Балки Журавки, Ямполовки и Ивановки; и на восток от Лимана в районе Торского и Серебрянского лесничества 14 и 15 марта.

На Северском направлении они не продвинулись. Атаковали на север от Северска возле Дроновки; на северо-восток от Северска возле Белогоровки и Григорьевки; на восток от Северска возле Верхнекаменского; и на юго-запад от Северска возле Ивано-Дарьевки 14 и 15 марта.

Актуальные карты ISW

Однако есть продвижение оккупантов в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, указывают, что российские силы недавно продвинулись в северной части Часового Яра.

У Торецке есть продвижение ВСУ. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, указывают, что украинские силы продвинулись вдоль улицы Михаила Грушевского на севере Торецка. Россияне же жалуются, что их командование на этом направлении подает ложные отчеты о преждевременном продвижении войск в этом районе.

В направлении Покровска – вражеское продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, указывают, что российские войска продвинулись вдоль улицы Центральной в восточном Песчаном и вдоль улицы Лысогорской в западном Шевченковом (оба – к югу от Покровска). "Военкоры" пишут, что ВСУ контратакуют, продвинулись на юг от Шевченко и закрепились на позициях.

Россияне атаковали на запад от Курахово возле Константинополя и Андреевки и на юго-запад от Курахово возле Разлива 14 и 15 марта, но не достигли успехов.

То же самое было в направлении Великой Новоселки. Россияне распространяют неподтвержденные заявления о своих успехах, которые не соответствуют действительности. Однако пишут и о продвижении Сил обороны, что подтверждают и украинские обозреватели.

Интенсивные российские атаки на западе Запорожской области 15 марта не имели успеха. Враг атаковал на северо-запад от Работино вблизи Степного, Щербаков и Пятихаток 14 и 15 марта.