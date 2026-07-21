Впервые за более чем 10 лет: глава ФБР Каш Патель может посетить Россию, – Politico

Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель осенью может посетить Россию. Если поездка состоится, это станет первым визитом действующего главы ФБР в страну за более чем десять лет.

Об этом пишет Politico.

Что известно о возможном визите американского чиновника в Россию?

По предварительной информации, Патель планирует посетить Москву и Санкт-Петербург 14–15 октября. В то же время собеседники издания отмечают, что график еще может измениться. Ожидается, что американского чиновника будет принимать Федеральная служба безопасности России.

Пока неизвестно, предусмотрены ли встречи директора ФБР с российским диктатором Владимиром Путиным или другими представителями кремлевского руководства. Также не разглашается повестка дня возможных переговоров.

В Politico отмечают, что такой визит станет исключительным событием на фоне резкого ухудшения отношений между США и Россией после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После 2022 года высокопоставленные чиновники американской администрации практически не посещали Россию, хотя посольство США в Москве продолжало работу.

Последним директором ФБР, побывавшим в России, был Роберт Мюллер. Он посетил страну в 2013 году, еще до оккупации Крыма. Позже именно Мюллер возглавил расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года и вероятных связей с предвыборным штабом Дональда Трампа. Каш Патель ранее неоднократно критиковал это расследование, называя его "мистификацией о российском заговоре". Также его зарубежные поездки в должности директора ФБР уже становились предметом внимания Конгресса США.

В Федеральном бюро расследований отказались комментировать сообщения о возможном визите Пателя в Россию.

Напомним, в Кремле заявили, что в ближайшее время не ожидают визита американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке такой поездки, хотя ранее российская сторона сообщала об активных контактах с представителями Дональда Трампа в рамках переговорного процесса.