Страны НАТО высказались против поставки Украине кассетных боеприпасов

В США было принято решение передать кассетные боеприпасы для Украины. Великобритания, Испания, Германия и Канада сказали свое мнение по этому решению.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, который будет содержать кассетные боеприпасы. 24 Канал рассказывает, как страны альянса реагируют на это решение.

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Какие страны выступили против

Sky News пишет, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак сдержанно ответил, заявив, что Соединенное Королевство входит в число 123 стран, подписавших Конвенцию, запрещающую использование снарядов такого типа. Однако он в который раз подчеркнул, что Британия поддерживает Украину и будет продолжать это делать.

Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и непровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и совсем недавно оружие большой дальности.

– сказал он.

Министер обороны Испании Маргарита Роблес категорически против предоставления кассетных боеприпасов. Она считает, что кассетные боеприпасы нельзя присылать для помощи Украины "ни в коем случае".

"Нет" кассетным боеприпасам и "да" законной обороне Украины, которая, как мы понимаем, не должна производиться кассетными снарядами,

– сказала она.

CTV News пишет. что Канада тоже против решения США, ведь стремится к Конвенции о кассетных боеприпасах присоединились абсолютно по всему миру.

Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец воздействию кассетных боеприпасов на гражданское население, особенно на детей,

– говорится в заявлении.

Как отреагировали в Германии

В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, запрещающая их использование. Ее подписали около 100 стран мира. Однако ни США, ни Украина, ни Россия не присоединились к конвенции.

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Немецкие власти выступают в целом против использования кассетных боеприпасов, а ФРГ присоединилась к Конвенции о кассетных боеприпасах в 2010 году.

Однако в случае Украины речь идет о защите своей территории. Тем более что Украина не является участницей Конвенции. По сути, как и США. Как пишет Укринформ, спикер также выразил уверенность, что "американские друзья не легкомыслили решением передать соответствующие боеприпасы".

Кроме того, он призвал не забывать, что "Россия уже массово применяла кассетные боеприпасы в захватнической войне против Украины".

В таком случае мы имеем дело с особой ситуацией: Украина использует свои боеприпасы для защиты гражданского населения. Речь идет о действиях собственного правительства по освобождению собственной территории,

– сказал спикер.

Борис Джонсон за предоставление кассетных боеприпасов Украине

Бывший премьер Британии Борис Джонсон написал в твиттере, что полностью поддерживает решение США. Он согласился с тем, что кассетные боеприпасы – страшное оружие. Однако Россия уже больше года использует эти боеприпасы против украинцев.

Это ужасное оружие. Но ее уже больше года использует Путин в своей программе неизбирательного убийства абсолютно невинных людей. Чем быстрее мы поможем украинцам победить, тем больше жизней спасем. И никогда не забывайте – именно украинцы будут использовать это оружие на своей земле, чтобы защитить себя,

– написал Джонсон.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Россия использует кассетные боеприпасы против Украины неизбирательно. В то же время украинские военные будут использовать их разумно – в частности в таких местах, где невозможно задеть гражданское население. Также Киев будет четко и прозрачно отчитываться перед партнерами об использовании каждого снаряда.