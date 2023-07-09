Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, який міститиме касетні боєприпаси. 24 Канал розповідає, як країни альянсу реагують на це рішення.

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Які країни виступили проти

Sky News пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак стримано відповів, наголосивши, що Сполучене Королівство входить до числа 123 країн, які підписали Конвенцію, що забороняє використання снарядів такого типу. Проте він вкотре підкреслив, що Британія підтримує Україну й буде продовжувати це робити.

Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки та, зовсім нещодавно, зброю великої дальності,

– сказав він.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес категорично проти надання касетних боєприпасів. Вона вважає, що касетні боєприпаси не можна надсилати для допомоги України "в жодному разі".

"Ні" касетним боєприпасам і "так" законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними снарядами,

– сказала вона.

CTV News пише. що Канада теж проти рішення США, адже прагне, щоб до Конвенції про касетні боєприпаси долучилися абсолютно по всьому світі.

Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей,

– мовиться в заяві.

Довідка. У 2008 році в Ірландії прийняли Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їхнє використання. Її підписали близько 100 країн світу. Проте ні США, ні Україна, ні Росія не долучились до конвенції.

Як відреагували в Німеччині

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Німецька влада виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, а ФРН приєдналася до Конвенції про касетні боєприпаси у 2010 році.

Проте у випадку України йдеться про захист власної території. Тим паче, що Україна не є учасницею Конвенції. Власне, як і США. Як пише Укрінформ, речник також висловив упевненість, що "американські друзі не легковажили рішенням передати відповідні боєприпаси".

Крім цього, він закликав не забувати, що "Росія вже масово застосовувала касетні боєприпаси в загарбницькій війні проти України".

У такому випадку ми маємо справу з особливою ситуацією: Україна використовує свої боєприпаси для захисту власного цивільного населення. Йдеться про дії власного уряду для звільнення власної території,

– сказав речник.

Борис Джонсон за надання касетних боєприпасів Україні

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон написав у твітері, що повністю підтримує рішення США. Він погодився з тим, що касетні боєприпаси страшна зброя. Проте Росія вже понад рік використовує ці боєприпаси проти українців.

Це страшна зброя. Але її уже понад рік використовує Путін у своїй програмі невибіркового вбивства абсолютно невинних людей. Чим швидше ми допоможемо українцям перемогти, тим більше життів врятуємо. І ніколи не забувайте – саме українці будуть використовувати цю зброю на своїй землі, щоб захистити себе,

– написав Джонсон.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що Росія використовує касетні боєприпаси проти України невибірково. Водночас українські військові будуть використовувати їх розумно – зокрема у таких місцях, де неможливо зачепити цивільне населення. Також Київ чітко та прозоро звітуватиме перед партнерами про використання кожного снаряда.