Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что на местности с лесами эти снаряды не заменят обычные, ведь листья могут прикрывать оккупантов от таких боеприпасов.
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"Будем выжигать площади. Площадь накрытия одним боеприпасом – 300 метров в диаметре. А для того, чтобы накрыть 300 метров обычными снарядами, нужно 10 снарядов", – отметил Свитан.
Уничтожат все, кроме танков
Так ВСУ могут по меньшей мере в 10 раз уменьшить расход обычных боеприпасов и в 10 раз увеличить нагрузку при выполнении боевых стрельб.
Они (снаряды – 24 Канал) уничтожают не только живую силу. Где-то 7 сантиметров брони прожигают. А это значит, что практически всю бронетехнику, кроме танков, эти боеприпасы уничтожат,
– добавил военный эксперт.
Так что можно сказать, что россиянам не будет, на чем бежать. Оккупанты могут скрыться от кассетных снарядов в лесах и лесополосах. А по ним украинские защитники будут работать обычными снарядами.
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Вынужденное решение
Расход боеприпасов достаточно велик. Особенно 155-го калибра, ведь во время наступления в основном работает артиллерия, потому что нет авиации. Былв бы она, то тогда она брала бы на себя 50% нагрузки.
"А если авиации нет, то, конечно, вдвое увеличивается расход артиллерийских боеприпасов. А их недостаточное количество. Поэтому американцы вынужденно предоставили эти снаряды. Их у них более миллиона", – подчеркнул лётчик-инструктор.
Кассетные боеприпасы для Украины: главное
- США передали ВСУ кассетные боеприпасы. Их уже доставили в Украину. Штаты объяснили, что решение предоставить такие снаряды связано с низким запасом стандартных артиллерийских снарядов у Киева. В то же время их поставка временная.
- Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только там, где не смогут задеть гражданских. Кроме того, Украина будет отчитываться при использовании каждого снаряда перед партнерами.
- Соединенные Штаты заявили, что украинское государство предоставило письменные гарантии. В них говорится, что такие боеприпасы не будут использовать в районах, где есть гражданское население.