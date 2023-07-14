Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що на місцевості з лісами ці снаряди не замінять звичайні, адже листя може прикривати окупантів від таких боєприпасів.
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"Будемо випалювати площі. Площа накриття одним боєприпасом – 300 метрів в діаметрі. А для того, щоби накрити 300 метрів звичайними снарядами, треба 10 снарядів", – зауважив Світан.
Знищать усе, окрім танків
Так ЗСУ можуть щонайменше в 10 разів зменшити розхід звичайних боєприпасів та в 10 разів збільшити навантаження під час виконання бойових стрільб.
Вони (снаряди – 24 Канал) знищують не лише живу силу. Десь 7 сантиметрів броні пропалюють. А це означає, практично всю бронетехніку, окрім танків, ці боєприпаси знищать,
– додав військовий експерт.
Тож можна сказати, що росіянам не буде, на чому тікати. Окупанти можуть сховатися від касетних снарядів в лісах та лісосмугах. А по них українські захисники будуть працювати звичайними снарядами.
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Вимушене рішення
Розхід боєприпасів доволі великий. Особливо 155-го калібру, адже під час наступу в основному працює артилерія, тому що немає авіації. Якби вона була, то тоді вона брала б на себе 50% навантаження.
"А якщо авіації немає, то звісно удвічі збільшується розхід артилерійських боєприпасів. А їх недостатня кількість. Тому американці вимушено надали ці снаряди. Їх у них понад мільйон", – наголосив льотчик-інструктор.
Касетні боєприпаси для України: головне
- США передали ЗСУ касетні боєприпаси. Їх уже доставили в Україну. Штати пояснили, що рішення надати такі снаряди пов'язане із низьким запасом стандартних артилерійських снарядів у Києва. Водночас їх постачання є тимчасовим.
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси лише там, де не зможуть зачепити цивільних. Окрім того, Україна звітуватиме за використання кожного снаряда перед партнерами.
- Сполучені Штати заявили, що українська держава надала письмові гарантії. У них мовиться, що такі боєприпаси не використовуватимуть в районах, де є цивільне населення.