Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що на місцевості з лісами ці снаряди не замінять звичайні, адже листя може прикривати окупантів від таких боєприпасів.

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"Будемо випалювати площі. Площа накриття одним боєприпасом – 300 метрів в діаметрі. А для того, щоби накрити 300 метрів звичайними снарядами, треба 10 снарядів", – зауважив Світан.

Знищать усе, окрім танків

Так ЗСУ можуть щонайменше в 10 разів зменшити розхід звичайних боєприпасів та в 10 разів збільшити навантаження під час виконання бойових стрільб.

Вони (снаряди – 24 Канал) знищують не лише живу силу. Десь 7 сантиметрів броні пропалюють. А це означає, практично всю бронетехніку, окрім танків, ці боєприпаси знищать,

– додав військовий експерт.

Тож можна сказати, що росіянам не буде, на чому тікати. Окупанти можуть сховатися від касетних снарядів в лісах та лісосмугах. А по них українські захисники будуть працювати звичайними снарядами.

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Вимушене рішення

Розхід боєприпасів доволі великий. Особливо 155-го калібру, адже під час наступу в основному працює артилерія, тому що немає авіації. Якби вона була, то тоді вона брала б на себе 50% навантаження.

"А якщо авіації немає, то звісно удвічі збільшується розхід артилерійських боєприпасів. А їх недостатня кількість. Тому американці вимушено надали ці снаряди. Їх у них понад мільйон", – наголосив льотчик-інструктор.

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