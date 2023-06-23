Дополнительные возможности: Пентагон поддерживает предоставление Украине кассетных боеприпасов
В Пентагоне поддерживают идею передать Украине кассетные боеприпасы. Это жесткое оружие, но оно эффективно против пехоты в окопах.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, кассетные боеприпасы эффективны для уничтожения вражеской пехоты, которая прячется в окопах и других укрытиях.
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Они действительно могут помочь быстрее преодолеть фортификационные сооружения, нарытые оккупантами, к примеру, в Запорожской области. Вероятно, Украина пока не получила такие боеприпасы из-за определенных межгосударственных соглашений, касающихся использования такого оружия.
Какие бывают кассетные боеприпасы
Как отметил Попович, есть множество различных кассетных боеприпасов. Например, даже оперативно-тактическая ракета может быть оснащена кассетной боеголовкой.
Она взрывается на определенном расстоянии над землей и разбрасывает меньшие боеприпасы на значительной территории. Это – меньшие взрывающиеся элементы.
Этот боеприпас достаточно жесткий и в определенном смысле негуманен. Поэтому есть определенные ограничения. Но он достаточно эффективен против пехоты, сидящей в окопах. Также определенные суббоеприпасы могут иметь кумулятивную боевую часть. Это эффективно против бронированной техники,
– заметил Попович.
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Кассетные боеприпасы для Украины: коротко
- Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер заявила, что передача кассетных боеприпасов была бы полезна для Украины. Они были бы достаточно эффективны против российских позиций на поле боя.
- Однако этот процесс тормозится по ряду причин. Прежде всего, в США есть ограничения на экспорт таких боеприпасов. Также есть обеспокоенность насчет единства между союзниками по этому вопросу.
- Известно, что более 120 стран мира в 2008 году приняли коллективный договор о запрещении производства, использования и накопления таких боеприпасов. Однако к нему не присоединились ни США, ни Россия, ни Украина.
- Такие боеприпасы выпускают огромное количество взрывающихся мелких элементов, от чего страдает гражданское население. Также они имеют достаточно значительный процент "неразрывов", что создает проблемы на годы после завершения войн.